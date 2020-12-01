На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейский

«12 декабря в полицию краевого центра поступило обращение гражданки об исчезновении её сына 1990 года рождения. 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя обнаружен труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиВ Ставропольском крае следователи задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает RT.вЃЈвЃЈВ ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.вЃЈПо результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.