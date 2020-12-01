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На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейский

root Сегодня, 17:4518Новости
На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейский
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае следователи задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает RT.
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«12 декабря в полицию краевого центра поступило обращение гражданки об исчезновении её сына 1990 года рождения. 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя обнаружен труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
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По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.

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