В Луганске заявили, что в 2021 году радикально уменьшат количество бюджетных мест в ВУЗах.



Он отметил, что в этом году в луганских высших учебных заведениях было зарезервировано порядка восьми тыс. бюджетных мест, при том, что выпускниками школ стали около пяти тыс. человек.

«И на мой вопрос, который я задавал руководителям вузов, есть ли конкурс среди абитуриентов или нет, они опускали глаза. Понятно было, что не то, чтобы конкурса нет, не то, чтобы поступал, кто хотел, но еще зазывали и приглашали получать высшее образование», — рассказал Пасечник.

Л.Пасечник считает, что таким образам уровень высшего образования был занижен.

«На сегодняшний день ситуация изменена, мною было принято решение восемь тысяч бюджетных мест сократить на три тысячи. Я считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям, чтобы высшее образование было именно высшим образованием. Чтобы это были образованнейшие, самые интеллектуальные люди», — заявил Пасечник.

Пасечник отметил, что оптимизация системы высшего образования позволила сохранить ряд учреждений среднего профессионального образования.

«По информации министра образования, если бы мы не начали реорганизацию высшей школы в этом году, то на следующий год мы вынуждено бы закрывали достаточно серьезную часть средних профессионально-технических образовательных учреждений», — пояснил он. Политика - Сегодня, 18:00 26 В Луганске радикально сократят количество бюджетных мест в вузах. Об этом заявил Леонид Пасечник.Он отметил, что в этом году в луганских высших учебных заведениях было зарезервировано порядка восьми тыс. бюджетных мест, при том, что выпускниками школ стали около пяти тыс. человек.«И на мой вопрос, который я задавал руководителям вузов, есть ли конкурс среди абитуриентов или нет, они опускали глаза. Понятно было, что не то, чтобы конкурса нет, не то, чтобы поступал, кто хотел, но еще зазывали и приглашали получать высшее образование», — рассказал Пасечник.Л.Пасечник считает, что таким образам уровень высшего образования был занижен.«На сегодняшний день ситуация изменена, мною было принято решение восемь тысяч бюджетных мест сократить на три тысячи. Я считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям, чтобы высшее образование было именно высшим образованием. Чтобы это были образованнейшие, самые интеллектуальные люди», — заявил Пасечник.Пасечник отметил, что оптимизация системы высшего образования позволила сохранить ряд учреждений среднего профессионального образования.«По информации министра образования, если бы мы не начали реорганизацию высшей школы в этом году, то на следующий год мы вынуждено бы закрывали достаточно серьезную часть средних профессионально-технических образовательных учреждений», — пояснил он. Политика - Сегодня, 18:00 26

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