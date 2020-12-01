В Британии захотели победить Россию и Китай "в их же игре"
Глава британского генштаба генерал Ник Картер заявил, что для победы над Россией и Китаем необходимо одержать верх "в их собственной игре", пишет Times, передает РИА Новости.
Издание приводит выдержки из речи Картера, который призвал Лондон к "усилению в киберпространстве". При этом, по его мнению, позиции в воздушном и морском пространстве нужно смягчать, чтобы победить Москву и Пекин "ниже порога войны".
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Помимо этого, как считает британский генерал, в информационном пространстве важно использовании менее агрессивный тон.
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В конце сентября Картер представил план ведения "политической войны" против "авторитарных противников" Соединенного Королевства. В его концепции в том числе подчеркивалась необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать соперникам достичь цели в стратегии "свершившегося факта". К числу стран, якобы использующих кибер- и информационные атаки, Картер отнес Россию, Иран, КНДР.
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Как отмечал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, что Лондон, судя по заявлению британских военачальников, собирается объявить информационную войну России и другим странам, которых Великобритания считает "авторитарными противниками".
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Картер также заявлял, что Москва "играет мускулами на заднем дворе" Лондона, делая это в "невиданной со времен холодной войны форме".
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