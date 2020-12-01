В Санкт-Петербурге школьницы потушили вечный огонь

«Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, о чём незамедлительно были проинформированы их родители», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Фото: © РИА Новости / Валерий МельниковВ Санкт-Петербурге полиция нашла двух 13-летних девочек, которые снегом потушили вечный огонь в Красносельском районе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает RT.вЃЈДнём 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит вечный огонь и ощущается запах газа.вЃЈСотрудники МВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили причастных к инциденту.вЃЈвЃЈС детьми провели профилактическую беседу. Родителей девочек привлекут к административной ответственности за ненадлежащее поведение.вЃЈОтмечается, что горение вечного огня восстановлено.