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В Санкт-Петербурге школьницы потушили вечный огонь

Sergey Сегодня, 19:1525Новости
В Санкт-Петербурге школьницы потушили вечный огонь
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
В Санкт-Петербурге полиция нашла двух 13-летних девочек, которые снегом потушили вечный огонь в Красносельском районе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает RT.
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Днём 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в парке Красного Села не горит вечный огонь и ощущается запах газа.
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Сотрудники МВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили причастных к инциденту.
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«Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, о чём незамедлительно были проинформированы их родители», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

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С детьми провели профилактическую беседу. Родителей девочек привлекут к административной ответственности за ненадлежащее поведение.
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Отмечается, что горение вечного огня восстановлено.

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