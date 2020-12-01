Праздничные мероприятия и благотворительные акции ко Дню святого Николая прошли в ЛНР (ФОТО)

Мероприятия, посвященные Дню святого Николая Чудотворца, прошли в Республике.Православные чтят Николая Угодника дважды в год: зимой – 19 декабря и весной – 22 мая. Святой Николай – помощник страждущих, чуткий к бедам людей, благотворитель и чудотворец.Согласно легенде, святой Николай приходит к детям в ночь с 18 на 19 декабря и приносит подарки тем, кто хорошо себя вел весь год. Непослушные малыши утром находят вместо подарка веточку или палочку. Подарок от Николая обычно оставляют под подушкой или в башмачках, которые ребенок специально на ночь ставит на подоконник.МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВАВ День святого Николая сотрудники управления исполнения наказаний МВД ЛНР посетили Луганский республиканский детский дом и передали подопечным игрушки.Начальник отделения делопроизводства и архивной работы УИН МВД ЛНР Татьяна Порохня отметила, что управлением исполнения наказаний на постоянной основе осуществляется поддержка Луганского республиканского детского дома. В частности, передаются памперсы, сладости и многое другое.В преддверии праздника Николая Чудотворца работники органов прокуратуры Республики поздравили воспитанников Суходольской школы-интерната. Гости привезли современные швейные машинки и сладкие подарки.В этот же день работники Генеральной прокуратуры Республики посетили Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Антраците и привезли детям новую обувь, игрушки, необходимые средства личной гигиены и сладости.ЛУГАНСКМастера клуба "Левша" Луганского центра народного творчества в день святого Николая Чудотворца провели выставку работ декоративно-прикладного искусства на территории столичного храма в честь иконы Божией Матери "Умиление".АНТРАЦИТПразднование Дня святого Николая в Антраците началось в городском Дворце культуры имени Ленина с развлекательной программы для детей, в завершение которой каждый ее участник получил сладкий подарок.Руководители творческих коллективов Дворца культуры имени Горького показали воспитанникам детского сада "Ладушки" поселка городского типа Крепенский театрализованную постановку "Николай идет с небес – будет чудо из чудес".Воспитанников Центра социально-психологической реабилитации для детей "Аннушка" поздравили и вручили подарки от главы ЛНР заместитель главы администрации Антрацита и Антрацитовского района Наталья Шаталова, начальник отдела по делам семьи и детей горрайоннойадминистрации Наталья Яковлева, а также представители правоохранительных органов ЛНР.БРЯНКАПредставители Брянковского Молодежного совета и казаки ко Дню святого Николая Чудотворца провели благотворительную акцию "Поделись добротой", инициатором которой выступил глава горадминистрации, председатель Брянковского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Николай Моргунов.18 декабря делегация города посетила воспитанников Стахановской основной школы-интерната № 2 и подарила им детские вещи, канцелярские принадлежности, игрушки, сладости и фрукты. Настоятель Свято-Николаевского Храма передал всем детям освященные иконки святого Николая Чудотворца."Дети данной категории требуют особого внимания и заботы, ведь им приходится не только расти в таких вынужденных социальных условиях, но и находиться в непосредственной близости к линии разграничения. Именно поэтому акция "Поделись добротой" была реализована для того, чтобы минимизировать последствия пережитых событий", - рассказал председатель Совета атаманов при администрации города Андрей Гриценко.КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОНАктивисты Молодогвардейского первичного отделения Краснодонского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" в преддверии Дня святого Николая Чудотворца провели традиционную благотворительную акцию "Святитель Николай, детей поздравляй!" по сбору подарков для детей из школы-интерната поселка Краснодон. В ходе акции были собраны фрукты и сладости, развивающие игры, канцелярские товары, школьные принадлежности, игрушки, вещи.Собранные подарки школе-интернату передали депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев и начальник управления по жизнеобеспечению Молодогвардейска Сергей Измайлов."Спасибо всем, кто принял участие в акции. Для наших детей очень важно в праздник получить сладости и игры, почувствовать заботу неравнодушных людей", – отметила директор образовательного учреждения Любовь Резниченко.ЛУТУГИНОГлава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь в преддверии Дня Святого Николая и новогодних праздников совместно с начальником отдела по делам семьи и детей администрации Натальей Солодовник посетили семью Гонтарь из поселка городского типа Успенка, в которой воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей."От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Святого Николая Чудотворца! Этот день первым из новогодних праздников приходит в наши дома. Люди обращаются к святому за помощью в решении различных проблем, просят избавления от бед, поскольку еще при жизни он был покровителем и благодетелем", - сказал Бондарь.В ходе визита представители администрации подарили детям сладкие подарки, пожелав крепкого здоровья, праздничного настроения и исполнения всех задуманных желаний.Также глава Лутугинского района в преддверии новогодних праздников вручил подарки воспитанникам образцового коллектива малых театральных форм "Росток" и народному коллективу современного танца Funkers.ПЕРЕВАЛЬСКАктивисты Молодежного совета при администрации Перевальского района и проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" в преддверии Дня святого Николая Чудотворца провели развлекательную программу в Перевальской специальной школе-интернате, в ходе которой дети играли, пели и читали стихи.Кроме того, театрализованное представление о жизни и деяниях Николая Чудотворца для подопечных отделения социальной реабилитации детей-инвалидов Перевальского районного комплексного центра социального обслуживания населения организовал коллектив Артемовской гимназии № 7.В конце мероприятий дети получили сладкие подарки.РОВЕНЬКИТворческий коллектив Центра культуры и досуга Ровеньков в преддверии Дня Святого Николая организовал игровую программу для подопечных Ровеньковского дома-интерната для людей с особыми потребностями.Исполняющий обязанности главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов поздравил воспитанников дома-интерната с наступающим праздником и вручил детям подарки.Также депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко, работники ровеньковского исполкома и активисты общественного движения "Мир Луганщине" раздавали на улицах города сладкие подарки.СВЕРДЛОВСКЧлены Молодежного совета при администрации Свердловска и Свердловского района провели в центре города парад Дедов Морозов. Переодевшись в костюмы, активисты поздравляли свердловчан с праздником Николая Чудотворца и наступающим Новым годом, раздавали детям сладкие подарки.Также во Дворце культуры имени Свердлова прошла праздничная программа для детей с ограниченными физическими возможностями. В ходе мероприятия дети разгадывали загадки, играли в игры и получили подарки."Подарков и праздников много не бывает, особенно для детей. Чем больше мы будем дарить им подарки, чем больше будем дарить тепла, тем лучше будет для них. Я от всей души поздравляю всех вас со святым праздником – Днем Николая Чудотворца, а также со всеми наступающими новогодними праздниками. Хочу пожелать вам, чтобы то, во что мы верим и о чем мечтаем, всегда сбывалось", - сказал глава администрации Свердловского района Андрей Сухачев.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНПраздничные богослужения и выдача сладких подарков детям прошли в День Николая Чудотворца в Славяносербском районе.Отдел культуры, молодежи и спорта районной администрации совместно с жителями города провел ежегодную благотворительную акцию "Николай Чудотворец", в ходе которой были собраны сладости и фрукты для детей.Организаторы акции 18 декабря передали Республиканскому центру социально-психологической реабилитации детей 67 кг конфет и печенья. Дети поблагодарили за подарки и представили гостям свою творческую программу, а также вручили рисунки.Глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко 16 декабря посетил Хорошенский детский сад "Рябинушка", Лозовский ясли-сад "Ласточка" и Славяносербскую начальную школу, где вручил собранные в ходе акции сладкие подарки детям по случаю Дня Николая Чудотворца.Крамаренко поздравил малышей с наступающим праздником и рассказал, что Николай Чудотворец является защитником и покровителем детей, который славится своей добротой и готовностью прийти на помощь."Пусть святой угодник всегда оберегает вас, дорогие ребята, дарит свет, добро и счастье! Желаю всем крепкого здоровья, радости и улыбок!" – пожелал он.19 декабря — Луганск