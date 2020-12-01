Депутаты Народного Совета передали подарки председателям квартальных комитетов Луганска (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" ко Дню святого Николая передали подарки председателям квартальных комитетов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба ОД.Ранее депутат Народного Совета Республики Владимир Поляков сообщил, что 18 и 19 декабря сладкие подарки от ОД получат более 400 председателей органов самоорганизации населения столицы."В Луганске 19 декабря депутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине" поздравили председателей квартальных комитетов и органов самоорганизации населения Луганска с Днем Николая Чудотворца. Депутаты вручили председателям для их детей и внуков сладкие подарочные наборы", - говорится в сообщении.Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай поблагодарила квартальных за их бескорыстный общественный труд."Создание органов самоорганизации населения является действенным механизмом защиты прав жителей определенной территории. На территориях, где существуют органы самоорганизации населения, намного лучше решаются местные проблемы, и не последнюю роль в этом играет сотрудничество органов местного самоуправления и общественности", – отметила парламентарий.Депутат Светлана Хворостян пожелала председателям квартальных комитетов здоровья и радости."В это зимнее субботнее утро приехали поздравить вас с Днем Святого Николая. Хочется подарить вам частичку детства и хорошие эмоции. Желаю крепкого здоровья и побольше светлых и радостных моментов в жизни, ведь даже несмотря на то, что мы взрослые, нам тоже хочется сказки", – пожелала депутат.Депутат Народного Совета Валерий Галинкин отметил, что председатели квартальных комитетов ежедневно прикладывают все свои силы для того, чтобы проблемы населения были услышаны и решились в самый короткий срок."Сегодняшний праздник в особом почтении у каждого, кто умеет мечтать и верить в исполнение своих желаний. Этот праздник дарит нам веру в исполнение самых заветных мечтаний, вдохновляет на добрые дела и поступки, а сердца наполняет радостью от ожидания чуда", – поздравил депутат Владимир Санкин.Парламентарий Геннадий Бунеев вручил подарки председателям органов самоорганизации населения поселка Тельмана. Помимо поздравления, депутату в ходе личного общения с председателями уличных комитетов удалось обсудить актуальные вопросы жизни поселка и определить вектор дальнейшего сотрудничества."День Святого Николая Чудотворца символизирует начало новогодних и рождественских торжеств. И я очень рад, что мне выпала замечательная возможность поздравить наши органы самоорганизации населения с этим замечательным днем", – сказал Бунеев.В ОД сообщили, что 19 декабря подарки председателям органов самоорганизации населения вручили также депутаты Денис Колесников, Андрей Губарев и Александра Коваленко.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.19 декабря — Луганск