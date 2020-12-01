Синоптики прогнозируют 20 декабря в ЛНР до 6 градусов мороза

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 20 декабря будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 19 декабря до 21:00 20 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью слабый снег, днем местами осадки, преимущественно в виде снега, местами гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, температура воздуха 21-22 декабря составит 5-10 градусов мороза ночью и от нуля до минус 5 градусов днем; местами пройдет слабый снег, на дорогах ожидается гололедица.

19 декабря — Луганск