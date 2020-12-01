Церемонии открытия новогодних елок состоялись в ряде регионов Республики (ФОТО)

Торжественные открытия новогодних елок состоялись в ряде городов Республики.АЛЧЕВСКЦеремония открытия главной новогодней елки Алчевска состоялась на площади Советской. Праздничные огни зажгли Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили жителей города с наступающими новогодними праздниками.БРЯНКАБрянковчане к Новому году украсили живую ель, растущую в городском парке. 18 декабря состоялось торжественное открытие городской красавицы. С поздравительной речью к горожанам обратился глава администрации Брянки Николай Моргунов, а сказочные гости праздника – Дед Мороз и Снегурочка – развлекали брянковчан танцами и песнямиКИРОВСКЦеремония открытия главной городской елки Кировска состоялась на площади имени Ленина. В отделе внутренней политики администрации Кировска отметили, что жители города посетили праздничное мероприятие, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию."Сегодня, в этот прекрасный день, хочу пожелать вам и всем вашим близким крепкого здоровья, счастья добра и благополучия, а главное мира на этой земле", - обратился к горожанам глава администрации Кировска Геннадий Карцев.Депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий также поздравил горожан с наступающими новогодними праздниками."Уважаемые кировчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю, чтобы в новом году с вами произошло то чудо, о котором вы мечтаете, и пусть 2021 год откроет для всех новые горизонты. С наступающим Новым годом!" – пожелал он.ЛУТУГИНОТоржественная церемония открытия главной районной новогодней елки состоялась 18 декабря на центральной площади Лутугино. По ежегодной традиции Дед Мороз и Снегурочка помогли елке засиять, а также поздравили жителей города с наступающим Новым годом, пожелав всем мира, добра и благополучия."В этот прекрасный день хочу пожелать всем лутугинцам здоровья, счастья, а главное – мира! Желаю, чтобы новый 2021 год был насыщен творческими идеями, новыми планами, хорошими новостями и финансовыми успехами!" - поздравил присутствующих глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.В горрайонной администрации отметили, что жители города посетили праздничное мероприятие, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.ПЕРЕВАЛЬСКТоржественное открытие новогодней елки состоялось на центральной площади Перевальска.Творческие коллективы районного Дворца культуры и детской школы искусств подготовили для гостей мероприятия новогоднее представление и концертную программу, а мастера объединения "Золотые руки" – выставку работ декоративно-прикладного искусства.Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов пожелал жителям региона хорошего настроения и веселых праздников.19 декабря — Луганск