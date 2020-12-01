Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии

«В результате пиратского нападения на судно STEVIA у побережья Нигерии 16 декабря были захвачены восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины», — цитирует сообщение «Громадське».

Фото: AFPВозле берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно STEVIA, в плен были захвачены восемь членов экипажа, включая шестерых украинцев. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины, передает RT.вЃЈвЃЈОтмечается, что судовладельцем является албанская компания.вЃЈУкраинские дипломаты принимают меры реагирования.