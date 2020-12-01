Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии

Sergey Сегодня, 20:450Новости
Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии
Фото: AFP
Возле берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно STEVIA, в плен были захвачены восемь членов экипажа, включая шестерых украинцев. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины, передает RT.
вЃЈ
«В результате пиратского нападения на судно STEVIA у побережья Нигерии 16 декабря были захвачены восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины», — цитирует сообщение «Громадське».

вЃЈ
Отмечается, что судовладельцем является албанская компания.
вЃЈ
Украинские дипломаты принимают меры реагирования.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: