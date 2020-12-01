Веселый блогер Зеленский

В гений Владимира Зеленского не верят очень многие. Я, так уж получилось, тоже отношусь к числу Зе-скептиков. Нет, он, может быть, и совершенно неплохой человек, и, возможно, даже ему присущи определенные хорошие качества, но, увы, когда речь идет об управленце, мы должны помнить, что хороший человек – это отнюдь не профессия.Нет, ну посудите сами, если человек двадцать лет был актером, играл на сцене, а потом на два года стал президентом, кем он остался по своей сути? Думаю, ответ на данный вопрос очевиден. Ибо быть президентом нигде не учат, а свое актерское мастерство Зеленский отшлифовал до автоматизма. Наверное, именно поэтому Зеленский-президент очень часто напоминает Зеленского-актера.Проводя свою предвыборную кампанию, Зеленский не старался быть серьезным, не натягивал на себя амплуа лидера нации, он просто транслировал в массы образ «парня с соседнего двора». Наверное, он понимал, что оказался в нужном месте и в нужное время, и сделал все для того, чтобы его образ «политика новой формации» максимально понравился избирателям. Выбрали. Привели к присяге. Доверили всю полноту власти в стране.Нельзя сказать, что Зеленский не эволюционировал. После прихода к власти он стал нарочито жестче, в некоторых моментах даже декларативнее, «парень с соседнего двора» как-то быстро уступил место «человеку, который наведет порядок». Борьба с коррупцией и безграничной властью олигархата, выстраивание жесткой вертикали власти, укрепление позиций на геополитической арене – у многих как-то планомерно создалось впечатление, что этот человек, Зеленский, находится на своем месте.Вся эта история интересна лишь в одном ракурсе. Хочется понять, когда же Зеленский прекратит играть весьма сложные для его актерского амплуа роли и вновь превратится в самого себя, в пошловатого комика со слегка прокуренным голосом? Нет, то, что подобная метаморфоза неизбежна, даже не требует обсуждения, вопрос в другом. На сколько хватит Зеленского и когда он наконец-то устанет притворяться тем, кем по сути своей не являлся и никогда не станет?Судя по всему, данная чудная пора уже не за горами, и Зеленский буквально балансирует на тонкой грани, которая отделяет его от прошлой, такой понятной и привычной жизни. И прямым подтверждением тому служит записанный президентом ролик, в котором он в простой и понятной форме, не чураясь ненормативной лексики, рассказывает о принятом бюджете, о врагах и недоброжелателях, о фейках и сплетнях, и о бывшем президенте Петре Порошенко, в адрес которого, к слову, и полетели фразы, обычно не используемые в деловом общении.Просматривая этот «ералаш», который, нужно отдать должное Зеленскому, насыщен цифрами, фактами и событиями, я было даже обрадовался тому, что шоу «Квартал 95» опять выступает в прежнем, однозначно, своем самом лучшем составе. Если бы не антураж президентского кабинета, в котором присутствуют государственные символы Украины, я бы и не понял, что данный ролик снимался совсем не в телевизионной студии.Есть форматы общения, которые не принято использовать для подачи информации населению. Просто не принято. Не принято, потому что это выглядит либо глупо, либо оскорбительно. И Зеленский это знает, и знает не хуже меня. Но Зеленский-актер все же иногда берет верх над Зеленским-президентом и вырывается наружу хотя бы для того, чтобы вновь сыграть «парня с соседнего двора» и вернуть «человеку, который наведет порядок» всенародную любовь и почитание. С каждым разом ему это удается все хуже и хуже, но он не теряет надежды, ибо 20 лет актерского ремесла чего-то да стоят.Смешная, конечно, ситуация. Зеленский конечно может вообще перевести свое общение с народом в форму блога, либо жить в режиме ток-шоу, которое двадцать четыре часа в сутки будет транслировать в эфир трудовые будни национального лидера. Но что это изменит? Не важно, как ты говоришь об имеющихся проблемах – с улыбкой на устах либо с некой долей железа в голосе. Суть сказанного от этого не меняется.По факту, сегодня нужно признать, что современная Украина нуждается не просто в хорошем президенте, отзывчивом, чутком, внимательном, настоящем патриоте своей страны. Нет, этого уже мало. Украина нуждается в некоем «антикризисном управляющем», который не будет ставить над населении эксперименты, буквально пачками производя на свет недоработанные реформы, а просто будет понимать, что ему нужно делать и каковы будут последствия его решений. Мы, россияне, прошли через это в «святые 90-е», когда выбрали «хорошего парня», который, собрав всех кого можно, кинулся спасать Россию по наитию, не имея четкого плана и не понимая сути происходящего. Те реформы, которые сродни реформам, реализуемым на территории Украины сегодня, откинули Россию на много лет назад и чуть не уничтожили нашу страну как государство.Нечто подобное происходит на Украине. Зеленский сколько угодно может рассуждать о сбалансированности бюджета, даже делая это в формате веселого блога», но ситуация от этого не изменится. Больше половины бюджета страны уйдет на обслуживание всевозможных займов и кредитов, а сама жизнеспособность Украины как государства зависит отнюдь не от дружелюбности Зеленского, а от решения Международного валютного фонда, который в любой момент может перекрыть денежный поток и отбросить Украину в лютое средневековье.Алексей Зотье