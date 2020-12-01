"Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные (lamestream, игра слов: lame (с англ. "убогий") и mainstream. — Прим. ред.) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — говорится в записи.

Фото: ReutersДействующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай, передает РИА Новости.вЃЈПо его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Как написал Трамп в твиттере, он получил всю информацию об инциденте и сейчас "все под контролем."вЃЈвЃЈТрамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые" аппараты для голосования.вЃЈРанее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.вЃЈРяд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.вЃЈПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".