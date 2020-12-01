Трамп считает, что за масштабной хакерской атакой на США стоит не Россия
Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай, передает РИА Новости.
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По его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Как написал Трамп в твиттере, он получил всю информацию об инциденте и сейчас "все под контролем."
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"Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные (lamestream, игра слов: lame (с англ. "убогий") и mainstream. — Прим. ред.) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — говорится в записи.
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Трамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые" аппараты для голосования.
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Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
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Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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