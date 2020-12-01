Прогноз погоды в Луганске на 20 декабря: снег, гололед, небольшой мороз
Температура воздуха в регионе ночью и днем 20 декабря будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.
«С 21:00 19 декабря до 21:00 20 декабря на территории региона будет облачно, ночью слабый снег, днем местами осадки, преимущественно в виде снега, местами гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.
По предварительному прогнозу, температура воздуха 21-22 декабря составит 5-10 градусов мороза ночью и от нуля до минус 5 градусов днем; местами пройдет слабый снег, на дорогах ожидается гололедица.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:43 197
«С 21:00 19 декабря до 21:00 20 декабря на территории региона будет облачно, ночью слабый снег, днем местами осадки, преимущественно в виде снега, местами гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.
По предварительному прогнозу, температура воздуха 21-22 декабря составит 5-10 градусов мороза ночью и от нуля до минус 5 градусов днем; местами пройдет слабый снег, на дорогах ожидается гололедица.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:43 197
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