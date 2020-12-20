Обращение главы ЛНР Леонида Пасечника по случаю Дня сотрудника органов госбезопасности
Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность требует высочайшей квалификации, глубоких знаний, отваги, выдержки и готовности к самопожертвованию. Следуя долгу и присяге, вы верно служите закону и народу Луганской Народной Республики, защищаете общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей. Не секрет, что кандидаты для поступления на работу в органы безопасности проходят жесткий и серьезный отбор, а значит в ваших рядах – только лучшие.
Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, неустанную деятельность по укреплению нашей Республики.
Убежден, что ответственное отношение к исполнению должностных обязанностей позволит вам и далее успешно противостоять современным вызовам и угрозам.
От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного счастья и благополучия!
Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
20 декабря — Луганск
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