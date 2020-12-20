Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса смогут вакцинироваться в Украине: «Это наши люди»





«Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцин от COVID-19, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года», — рассказал Президент.



Он отметил, что Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет.

Кроме того, в план вакцинации будут включены украинские граждане с неподконтрольных территорий, отметил Владимир Зеленский.



«Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали», — сказал Глава государства.

Новости Украины - Сегодня, 08:00 126 Жители временно оккупированных территорий Донбасса смогут сделать прививку от COVID-19 в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вчера вечером, 18 декабря.«Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцин от COVID-19, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года», — рассказал Президент.Он отметил, что Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет.Кроме того, в план вакцинации будут включены украинские граждане с неподконтрольных территорий, отметил Владимир Зеленский.«Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали», — сказал Глава государства.Новости Украины - Сегодня, 08:00 126

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