Новогодний блиц. Историк Владимир Корнилов: "Постоянно призываю не забывать о содействии Республикам Донбасса"

Историк, политолог, обозреватель международного информационного агентства "Россия сегодня", автор книги "Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта" Владимир Корнилов в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на год грядущий.- Очень сложное. Если говорить о социально-экономическом положении, в том числе учитывая и эпидемиологическую ситуацию, мы видим, что за минувший год оно ухудшилось. Во всяком случае, точно не улучшилось. Именно поэтому я постоянно призываю Россию не забывать о содействии Республикам Донбасса. При этом положение на фронтах несколько успокоилось. Жертв и потерь меньше.- 2020 год – настолько сложный, что сам факт выживания уже является определенным "достижением". На дипломатической арене я бы выделил недавний прорыв на полях Совбеза ООН, когда голос ДНР и ЛНР наконец был хотя бы заслушан, если не услышан. И то предложение, которое прозвучало там, – о признанном международным сообществом повторном референдуме – можно считать определенной вехой в развитии ситуации.Главная проблема – все та же эпидемия и связанные с этим карантинные мероприятия и ограничения, в том числе на границах. Многие из тех, кто не мог в этом году встретиться со своими родными, поймут, о чем я говорю. Лично я до сих пор не понимаю, почему в отдельные периоды легче было попасть из ЛНР и ДНР в Россию и на Украину, чем из ЛНР в ДНР. Объяснить это я не могу. И очень надеюсь, что кто-то когда-то это сделает.- Надеюсь, что эпидемия, наконец, пройдет. Лично я буду делать все от меня зависящее, чтобы постоянно убеждать Москву в необходимости учитывать ДНР и ЛНР в планах всеобщей вакцинации населения России. С окончанием пандемии надеюсь на возобновление прежних темпов получения российских паспортов жителями Донбасса. У меня есть надежда, что лед тронется и в плане движения к признанию наших Республик Россией. Есть серьезные опасения, что авантюрные планы Украины о вторжении в Донбасс получат поддержку из США. Хотя, если эта авантюра случится, думаю, это ускорит признание.20 декабря — Луганск