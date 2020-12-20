Как обратиться в колл-центр «Ощадбанка» и не стать жертвой мошенников



В колл-центр переселенцы и иные клиенты банка обращаются для решения различных вопросов. Вопрос операторам «горячей линии» задают и в текстовом формате.

Так, одна из клиентов оставила запрос, на который получила ответ от пользователя Svetlanavalter: «Ощадбанк. Добрый день, для проверки информации и вашего вопроса укажите номер телефона — наши специалисты свяжутся с вами».

Женщина оставила свой номер телефона, после чего ей поступил звонок. Звонивший представился сотрудником «Ощадбанка», подтвердил, что был оставлен запрос по проблеме.

«Это действительно внушает доверие», — отметила клиентка банка.

Далее «сотрудник» банка спрашивал данные карты, однако женщина уже поняла, что имеет дело с мошенниками.

«Когда предложили назвать CVV-код, все стало на свои места и разговор был окончен. Затем в течение 10 минут мне позвонили с другого номера и снова сказали, что это наша служба безопасности, раз им код не дали, дайте нам. Ну, естественно, получили отказ», — делится клиентка «Ощадбанка».

Также она сообщила, что после отказа и публикации номера телефона мошенников ей стали звонить и угрожать расправой. По факту угроз женщина будет обращаться в правоохранительные органы.

На это сообщение в «Ощадбанке» ответили, что логин Svetlanavalter и указанные женщиной номера телефонов не принадлежат банку.

«Вы правильно сделали, не сообщив данные карты, так как сотрудники банка не спрашивают такую информацию. Номера телефона зафиксированы и будут переданы в службу безопасности, благодарим вас за информацию», — говорится в ответе банка.

Поступил ответ и от администратора колл-центра: «Спасибо за сигнал. Обращаем внимание, что официальный представитель «Ощадбанка» на портале «Минфин» на данный момент только один и его логин OschadbankUA. Рекомендуем не передавать данные и не реагировать на сообщения с других логинов, которые могут пытаться выдавать себя за сотрудников банка. Сообщайте о таких подозрительных запросах модератору сайта». Новости Украины - Сегодня, 10:00 63 Обратившиеся в колл-центр «Ощадбанка» могут стать жертвами мошенников, если передадут данные своей карты. О том, как не попасть на уловки мошенников, рассказали в «Ощадбанке», сообщают «Донецкие новости«.В колл-центр переселенцы и иные клиенты банка обращаются для решения различных вопросов. Вопрос операторам «горячей линии» задают и в текстовом формате.Так, одна из клиентов оставила запрос, на который получила ответ от пользователя Svetlanavalter: «Ощадбанк. Добрый день, для проверки информации и вашего вопроса укажите номер телефона — наши специалисты свяжутся с вами».Женщина оставила свой номер телефона, после чего ей поступил звонок. Звонивший представился сотрудником «Ощадбанка», подтвердил, что был оставлен запрос по проблеме.«Это действительно внушает доверие», — отметила клиентка банка.Далее «сотрудник» банка спрашивал данные карты, однако женщина уже поняла, что имеет дело с мошенниками.«Когда предложили назвать CVV-код, все стало на свои места и разговор был окончен. Затем в течение 10 минут мне позвонили с другого номера и снова сказали, что это наша служба безопасности, раз им код не дали, дайте нам. Ну, естественно, получили отказ», — делится клиентка «Ощадбанка».Также она сообщила, что после отказа и публикации номера телефона мошенников ей стали звонить и угрожать расправой. По факту угроз женщина будет обращаться в правоохранительные органы.На это сообщение в «Ощадбанке» ответили, что логин Svetlanavalter и указанные женщиной номера телефонов не принадлежат банку.«Вы правильно сделали, не сообщив данные карты, так как сотрудники банка не спрашивают такую информацию. Номера телефона зафиксированы и будут переданы в службу безопасности, благодарим вас за информацию», — говорится в ответе банка.Поступил ответ и от администратора колл-центра: «Спасибо за сигнал. Обращаем внимание, что официальный представитель «Ощадбанка» на портале «Минфин» на данный момент только один и его логин OschadbankUA. Рекомендуем не передавать данные и не реагировать на сообщения с других логинов, которые могут пытаться выдавать себя за сотрудников банка. Сообщайте о таких подозрительных запросах модератору сайта». Новости Украины - Сегодня, 10:00 63

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