Парад неподконтрольных Дедов Морозов прошел в Свердловске.
По центральной улице Свердловска прошли Деды Морозы и Снегурочки.
Об этом сообщили в администрации города.
Деды Морозы и Снегурочки пели новогодние песни, поздравляли горожан с Днём святого Николая и наступающими новогодними праздниками и дарили детям сладкие подарки.
«Жители отметили, что подобные мероприятия вселяют в людей веру в чудо и волшебство, которым должны быть наполнены предновогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.
Культура - Сегодня, 09:00 177
Об этом сообщили в администрации города.
Деды Морозы и Снегурочки пели новогодние песни, поздравляли горожан с Днём святого Николая и наступающими новогодними праздниками и дарили детям сладкие подарки.
«Жители отметили, что подобные мероприятия вселяют в людей веру в чудо и волшебство, которым должны быть наполнены предновогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.
Культура - Сегодня, 09:00 177
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