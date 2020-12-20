Стоимость семейного новогоднего стола в ЛНР на 1,1 тыс. руб. дешевле, чем на Украине

Стоимость новогоднего стола на семью из четырех человек в ЛНР составит 3358,4 руб., что на 1145,7 руб. меньше, чем на Украине. Об этом свидетельствует проведенный ЛуганскИнформЦентром сравнительный анализ цен в Республике и Украине.

Согласно данным украинского Национального научного центра (ННЦ) "Институт аграрной экономики", в среднем по стране стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит 1706,1 грн., что в перерасчете на рубли по курсу Государственного банка ЛНР по состоянию на 19 декабря составит 4504,1 руб.

В новогоднее меню вошли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки.

По расчетам украинских ученых три кг салата оливье традиционной рецептуры обойдутся в 420,7 руб., в него вошли по полкилограмма колбасы (184,8 руб.) и зеленого горошка (85,8 руб.), шесть яиц (38,28 руб.), 180 граммов майонеза (33 руб.), а также лук, морковь, картофель и соленые огурцы (78,86 руб.). Аналогичные ингредиенты для салата обойдутся жителям ЛНР в 280,2 руб., где полкилограмма вареной колбасы стоит 95 руб., банка зеленого горошка – 60 руб., шесть яиц – 40,2 руб., 180-граммовая пачка майонеза – 22 руб., морковь, картофель и соленые огурцы – 63 руб.

317,8 руб. будет стоить для украинцев сельдь под шубой, в составе которой полкилограмма филе селедки (264 руб.), 180 граммов майонеза (33 руб.), одна морковь (4,8 руб.), одна свекла (5,7 руб.), одна луковица (3,1 руб.) и две картофелины (7,2 руб.). Для жителей ЛНР этот салат обойдется в 114,7 руб.: полкилограмма слабосоленой сельди стоит 72,5 руб., 180-граммовая пачка майонеза – 22 руб., одна морковь – 4,3 руб., одна свекла – 8 руб., одна луковица – 2,4 руб., две картофелины – 5,5 руб.

Сотрудники ННЦ высчитали, что общая стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе у украинцев составит (в пересчете) 1041,48 руб. – это по полкилограмма сырокопченой колбасы салями и копченостей (236,28 руб. и 264 руб. соответственно), свиного битка (290,4 руб.) и одного кг куриного филе (250,8 руб.). Для жителей ЛНР такой набор обойдется в 840 руб. Так, в Республике полкилограмма сырокопченой колбасы стоит 265 руб., полкило копченостей – 140 руб., а балыка – 205 руб., кг филе – 230 руб.

Традиционная для новогоднего стола сельдь (0,5 кг) обойдется для украинцев в 264 руб., твердый сыр (300 граммов) – 174,24 руб. и пачка сливочного масла (200 грамм) – 100,32 руб. Эти же продукты стоят в ЛНР 72,5 руб., 120 руб. и 71 руб. соответственно.

Стоимость овощей на новогоднем столе на Украине составит в среднем 481,3 руб. – это два кг картофеля (51 руб.), по одному кг грибов (132 руб.) и помидоров (100,32 руб.), по полкилограмма сладкого перца (138,6 руб.) и огурцов (59,4 руб.). Аналогичный набор будет стоить в ЛНР 455 руб.: два кг картофеля – 62 руб., кг грибов – 155 руб., помидоров – 54,5 руб., полкило сладкого перца – 106 руб., огурцов – 77,5 руб.

Два кг мандаринов (184,8 руб.), один кг бананов (66 руб.) и лимон (23,8 руб.) на праздничном столе обойдутся для украинцев в 274,6 руб., а для жителей ЛНР – 288 руб., где два кг мандаринов стоит – 178 руб., кг бананов – 89 руб. лимон – 21 руб.

Батон в Украине стоит 65,9 руб., а кг конфет – 448,8 руб. Эти же продукты стоят в ЛНР 20 руб. и 265 руб., соответственно.

Бутылка шампанского обойдется украинцам в 264 руб., а 0,5 л коньяка – в 448,8 руб. Жители ЛНР могут приобрести шампанское за 225 руб., а пол-литровую бутылку коньяка за 390 руб.

Двухлитровая пачка сока (101,1 руб.), минеральная вода объемом 1,5 л (29,8 руб.) и двухлитровая бутылка газированной сладкой воды (71,3 руб.) будут стоить в Украине 202,2 руб., а в ЛНР – 217 руб., то есть 115 руб., 20 руб. и 82 руб. соответственно.

Таким образом, стоимость новогоднего стола – 2021 в ЛНР составит 3358,4 руб., что на 1145,7 руб. меньше, чем на Украине.

20 декабря — Луганск