Мирный житель погиб при подрыве взрывного устройства ВСУ у Трехизбенки – Народная милиция

Мирный житель погиб в результате подрыва на минно-взрывном устройстве киевских силовиков в районе поселка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"В результате подрыва на минно-взрывном устройстве в зоне ответственности отдельного батальона 14-й бригады вблизи временно подконтрольного ВСУ населенного пункта Трехизбенка погиб мирный житель", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики добавили, что командование 14-й бригады, обеспокоенное дезертирствами киевских силовиков, "считает необходимым дополнительно минировать территорию для исключения самовольного оставления части подчиненными военнослужащими, однако чаще от противоправной деятельности украинских боевиков страдает мирное население".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 военнослужащих ВСУ, а также 12 мирных жителей Донбасса.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 декабря — Луганск