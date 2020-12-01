Сотрудники органов госбезопасности выступают гарантом суверенитета Республики – Пасечник

Сотрудники органов государственной безопасности ЛНР выступают гарантом суверенитета Республики. Об этом по случаю Дня сотрудника органов госбезопасности заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ежедневно сотрудники органов госбезопасности стоят на страже национальных интересов ЛНР, охраняют наши границы, выступают гарантом суверенитета. Поздравляю действующих сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Благодарю за службу!" – написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

День сотрудника органов государственной безопасности установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 20 декабря.

20 декабря — Луганск