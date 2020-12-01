Минск выдвинул новые требования к прибывающим россиянам

Белоруссия изменила требования к россиянам, которые будут прилетать в Минск. Пассажиры должны при себе иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции.Global Look Press / MOD RussiaПравило вступает в силу с завтрашнего дня, 21 декабря. Справку об отрицательном результате теста на COVID-19 у россиян будут проверять во время посадки в самолет. Тест должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до поездки. Исключение делают для российских пассажиров, которые прибывают в минский аэропорт транзитом.Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.