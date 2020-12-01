Советники рекомендуют Байдену наказать Германию и Турцию

Избранному президенту США Джозефу Байдену предлагают занять жесткую позицию по отношению к своим союзникам по НАТО, в частности «призвать к ответу» Германию. Об этом пишет газета Thе New York Times.По мнению автора статьи Роберта Гейтса, который занимал пост министра обороны при президенте Джордже Буше и Бараке Обаме с 2006 по 2011 год, новая американская администрация должна заставить Германию ответить не только за низкие расходы на НАТО, о чем говорил еще действующий президент Дональд Трамп, но и за «попытку обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от использования «Северного потока — 2». Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что считает «Северный поток — 2» выгодным для страны.Издание упоминает также сделку Турции с Россией по приобретению ЗРК С-400. Как считает Гейтс, эти договоренности «должны иметь цену», а недавно введенные санкции являются «хорошим началом». Также Турцию следует призвать к ответу за действия в Ливии и Сирии, которые противоречат интересам других стран НАТО, говорится в материале.По утверждению NYT, США должны занимать главенствующую позицию в НАТО и, возможно, исключить Турцию, Венгрию и Польшу, которые, по словам издания, движутся в сторону тоталитаризма, из альянса.17 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» почти завершено и выразил надежду на то, что новая администрация США отнесется к своим союзникам с уважением и учтет их интерес в проекте.11 декабря сообщалось, что сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2».«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных ранее санкций США работы по укладке труб были приостановлены, поскольку швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.источник