Шпионов ловить - не драники кушать
Есть такой человек, Иван Тертель. Он работает главой Комитета госбезопасности Белоруссии. До вчерашнего дня я не знал о его существовании. Для того, чтобы понимать как работает белорусский КГБ не надо ничего знать о его начальнике. Достаточно периодически слушать выступления Лукашенко.
Подбираемые бацькой кадры не могут быть лучше самого бацьки, более того, они не могут самостоятельно принять ни одного сколько-нибудь серьёзного решения. Не для того Лукашенко концентрировал власть в своих руках, чтобы решения принимал кто-то помимо него. Не тот характер.
Но позавчера (17 декабря) Тертель выступил перед рабочими «Гродно-Азот». Лучше бы он этого не делал. Я понимаю, что это была не его идея, а приказ президента. Более того, я даже думаю, что мысль послать высокопоставленных сотрудников режима в народ (налаживать диалог с массами) Лукашенко подали вполне профессиональные политтехнологи. Во-первых, как-то уж слишком много белорусских политиков и бюрократов первого эшелона озаботились «походом в народ» (кто на завод отправится, кто в ВУЗ), а во-вторых, мысль, сама по себе, толковая. Диалог с властью — именно то, чего два с половиной десятилетия белорусскому народу не хватало. Только эту идею надо правильно реализовывать.
Времена политинформаций на тему, какой Лукашенко молодец и как плохо живут при демократии прошли. Это не хорошо и не плохо. Просто белорусский народ изменился, изменилась информационная среда и старые пропагандистские приёмы не действуют. Требуется смена формата.
Вроде бы ничего сложного. Надо только слушать, слышать и реагировать на позицию тех, с кем беседуешь. Требуется диалог, уважительное отношение к собеседнику и готовность к компромиссу. Но белорусские чиновники к этому не готовы. Их Лукашенко двадцать пять лет «перетрахивал», чтобы подобрать на руководящие посты людей по своему образцу и подобию, чтобы каждый функционер был маленьким Лукашенко. Учитывая же, что сам Александр Григорьевич равных отношений не признаёт — для него существуют только вертикальные связи, выстроенные по принципу, «ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак», его подчинённые тоже умеют поучать, воспитывать, разъяснять, но в принципе не понимают, что такое равноправный диалог.
Иван Тертель, судя по содержанию его беседы с рабочими, человек объективно честный (насколько может быть честен человек в его должности). Он не делает вид, что в Белоруссии процветает демократия, а прямо заявляет, что «продвижение демократии — это позиция Запада по продвижению своих интересов» и «демократия — это политтехнология». Он много говорит о ситуации в США, Польше, по его мнению в Белоруссии намного лучше. Обещает, что когда Бабарико пойдёт в суд, все узнают о «российских кукловодах» белорусских протестов, рассказывает, что официальный Минск до сих пор ждёт внешнего нападения на Белоруссию, объясняет, что Белоруссия — центр Европы и потому всем нужна, за неё «идёт борьба». Он не понимает почему возмущается зал, когда он заявляет, что «Трайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно», а по гибели Бондаренко «проводится проверка» (сколько будут проверять и почему нет и дела, если есть труп, он не говорит).
Видно, что Иван Тертель уверен в своей правоте и искренне считает, что если всё, что он знает, рассказать рабочим, они его поймут и поддержат.
В этом-то и заключается весь ужас ситуации. И вся её безысходность для лукашенковского режима. Власть разговаривает со своим народом на двух абсолютно разных языках (хоть слова, вроде бы одни и те же). Они не в состоянии друг друга понять, как две разные цивилизации: гуманоидная и негуманоидная. При этом власть (в лице того же Тертеля) далеко не всегда неправа, но не может донести до народа свою правоту, поскольку считает, что народу достаточно тёплое стойло и калорийная пища, а остальное не его ума дело. Более того, власть плохо владеет информацией о состоянии дел в с своей собственной стране (в ответ на заявление о прекрасной медицине Тертелю тут же рассказали о случаях нехватки коек и высмеяли официальную статистику по ковиду), а также не может корректно сравнивать ситуацию в Белоруссии с ситуацией в других странах.
Стоило Тертелю привести «выигрышную» (с точку зрения белорусских властей) информацию о протестах в Польше (более многолюдных, чем в Белоруссии), как ему тут же объяснили, что протесты там не против системы, а против запрета абортов. Сказал Тертель, что полицейские в США имеют право стрелять в ответ на любое лишнее шевеление, ему напомнили, что в США свободно продаётся оружие (вплоть до автоматического) и что практически каждый человек там вооружён, в то время, как белорусская милиция имеет дело в безоружными людьми.
В общем, коллектив не принял официальную концепцию, которую излагал Тертель. Повторяю, не принял даже в тех частях, которые были вполне разумны. В конце концов, белорусские протесты действительно активно поддерживаются из-за рубежа (из Польши, Литвы, из Германии) и отнюдь не с благотворительной целью. И протестующие должны понимать не только против чего, но и за что они борются.
Тем не менее, это дело власти — слышать народ и уметь донести до народа свою правду. Если диалог власти с народом не складывается, то рано или поздно меняют не народ, а власть. Именно добровольное согласие народа подчиняться придаёт власти легитимность, а не «добрые намерения» Лукашенко. Народ — источник власти, а не власть — создатель народа. Власть может искренне верить, что она лучше народа знает как надо работать (кстати, чаще всего так и бывает), но чтобы получить право реализовывать свою программу, она должна убедить народ в своей правоте.
Долгое время белорусский народ власти верил. Сейчас перестал. Аналогичные встречи чиновников с народом прошли на разных предприятиях и в учебных заведениях в разных областях Белоруссии. Эффект Тертеля везде налицо. Народ не верит власти, не любит её, смеётся над ней и не боится возможных последствий. Причём это касается всех. Если самому Лукашенко ещё подбирают молчащую массовку, чтобы не нервировать лишний раз, то все остальные «пошедшие в народ» бюрократы сталкиваются с серьёзными проблемами.
Причём, судя по всему, после встречи с представителями власти, которые приезжали наладить диалог, народ выходит с убеждением, что с этими диалог не наладишь. То есть ситуация становится хуже, чем до встречи.
Почему меня впечатлил именно Тертель, если я сам пишу, что аналогичных случаев за последние недели набралось довольно много: власть пошла в народ, но лучше бы она туда не ходила? Потому, что, во-первых, как было сказано, Иван Тертель производит впечатление искреннего человека, который пришёл на встречу не просто номер отбывать, а уверенный в том, что сумеет убедить рабочих в своей правоте.
Во-вторых, он председатель КГБ Белоруссии. Народ традиционно относится к спецслужбам со смесью уважения и некоторой опаски. В Белоруссии же, где силовики занимают в построенной бацькой бюрократической (да и социальной) иерархии первое, после Лукашенко и его близких, место, пиетет в отношении силовиков в целом и спецслужб в частности был ещё выше. А тут, с руководителем КГБ спорят, причём спорят по политическим вопросам и спорят после того, как он дал понять, что «кто не с нами, тот против нас» и «если враг не сдаётся, его уничтожают». Более того, с ним не просто спорят, над ним иронизируют, публично в зале, в лицо.
То есть, белорусскую власть, в лице даже лучших её представителей, не уважают и не боятся те, кого режим ещё недавно считал своей безусловной опорой — не какие-то там «буржуйчики», а самый, что ни на есть пролетариат — рабочие государственных предприятий.
А тот факт, что они не боятся высказывать своё отношение публично и лично председателю КГБ говорит о том, что они чувствуют свою силу — понимают, что их позицию разделяет большинство народа Белоруссии, чувствуют за спиной родной коллектив, а всех не пересажаешь и не уволишь. Ещё в августе, в начале беспорядков и позже, такого не было. Значительная часть народа колебалась, не особенно хотела выходить в поддержку Лукашенко, но и против него не выходила. Критического изменения отношений по линии власть-народ, официальный Минск добился в три считанных осенних месяца.
Если Лукашенко прав и Варшава действительно назначила третий акт «Марлезонского балета» на весну, то у него совсем не много времени для того, чтобы резко сменить формат взаимоотношений с народом и попытаться исправить ситуацию.
До весны недолго, если оставить всё как есть, то те, кто сейчас смеётся над лукашенковскими чиновниками весной будут гнать их со своих предприятий взашей. В таких ситуациях радикализация широких масс происходит быстро, а престиж власти теряется и вовсе практически моментально. Причём, судя по реакции зала на совершенно искреннее выступление Тертеля (раньше бы оно хотя бы искренностью привлекло людей), точка возврата может быть перейдена в любой момент, а после этого, что ни делай, хоть на пупе извертись, взаимопонимания с народом уже не достигнуть. Ну а если народ и власть теряют способность жить в одном государстве, то уходит не народ, уходить приходится власти.
Сегодня такой исход (насильственная смена власти в Белоруссии) не нужна ни народу Белоруссии, ни России, но, к сожалению, дальнейшее развитие событий зависит только от белорусской власти, которая до сих пор не демонстрировала адекватное восприятие сложившейся ситуации. Она старается, работает как умеет. Но все её навыки и способности сегодня не действуют, а переучиваться она (белорусская власть) не хочет (да и не может). В общем, она слишком прямолинейна, чтобы успешно пройти этот кризис. Но надо меняться, пока не поздно (или не совсем поздно).
Ростислав Ищенко
Подбираемые бацькой кадры не могут быть лучше самого бацьки, более того, они не могут самостоятельно принять ни одного сколько-нибудь серьёзного решения. Не для того Лукашенко концентрировал власть в своих руках, чтобы решения принимал кто-то помимо него. Не тот характер.
Но позавчера (17 декабря) Тертель выступил перед рабочими «Гродно-Азот». Лучше бы он этого не делал. Я понимаю, что это была не его идея, а приказ президента. Более того, я даже думаю, что мысль послать высокопоставленных сотрудников режима в народ (налаживать диалог с массами) Лукашенко подали вполне профессиональные политтехнологи. Во-первых, как-то уж слишком много белорусских политиков и бюрократов первого эшелона озаботились «походом в народ» (кто на завод отправится, кто в ВУЗ), а во-вторых, мысль, сама по себе, толковая. Диалог с властью — именно то, чего два с половиной десятилетия белорусскому народу не хватало. Только эту идею надо правильно реализовывать.
Времена политинформаций на тему, какой Лукашенко молодец и как плохо живут при демократии прошли. Это не хорошо и не плохо. Просто белорусский народ изменился, изменилась информационная среда и старые пропагандистские приёмы не действуют. Требуется смена формата.
Вроде бы ничего сложного. Надо только слушать, слышать и реагировать на позицию тех, с кем беседуешь. Требуется диалог, уважительное отношение к собеседнику и готовность к компромиссу. Но белорусские чиновники к этому не готовы. Их Лукашенко двадцать пять лет «перетрахивал», чтобы подобрать на руководящие посты людей по своему образцу и подобию, чтобы каждый функционер был маленьким Лукашенко. Учитывая же, что сам Александр Григорьевич равных отношений не признаёт — для него существуют только вертикальные связи, выстроенные по принципу, «ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак», его подчинённые тоже умеют поучать, воспитывать, разъяснять, но в принципе не понимают, что такое равноправный диалог.
Иван Тертель, судя по содержанию его беседы с рабочими, человек объективно честный (насколько может быть честен человек в его должности). Он не делает вид, что в Белоруссии процветает демократия, а прямо заявляет, что «продвижение демократии — это позиция Запада по продвижению своих интересов» и «демократия — это политтехнология». Он много говорит о ситуации в США, Польше, по его мнению в Белоруссии намного лучше. Обещает, что когда Бабарико пойдёт в суд, все узнают о «российских кукловодах» белорусских протестов, рассказывает, что официальный Минск до сих пор ждёт внешнего нападения на Белоруссию, объясняет, что Белоруссия — центр Европы и потому всем нужна, за неё «идёт борьба». Он не понимает почему возмущается зал, когда он заявляет, что «Трайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно», а по гибели Бондаренко «проводится проверка» (сколько будут проверять и почему нет и дела, если есть труп, он не говорит).
Видно, что Иван Тертель уверен в своей правоте и искренне считает, что если всё, что он знает, рассказать рабочим, они его поймут и поддержат.
В этом-то и заключается весь ужас ситуации. И вся её безысходность для лукашенковского режима. Власть разговаривает со своим народом на двух абсолютно разных языках (хоть слова, вроде бы одни и те же). Они не в состоянии друг друга понять, как две разные цивилизации: гуманоидная и негуманоидная. При этом власть (в лице того же Тертеля) далеко не всегда неправа, но не может донести до народа свою правоту, поскольку считает, что народу достаточно тёплое стойло и калорийная пища, а остальное не его ума дело. Более того, власть плохо владеет информацией о состоянии дел в с своей собственной стране (в ответ на заявление о прекрасной медицине Тертелю тут же рассказали о случаях нехватки коек и высмеяли официальную статистику по ковиду), а также не может корректно сравнивать ситуацию в Белоруссии с ситуацией в других странах.
Стоило Тертелю привести «выигрышную» (с точку зрения белорусских властей) информацию о протестах в Польше (более многолюдных, чем в Белоруссии), как ему тут же объяснили, что протесты там не против системы, а против запрета абортов. Сказал Тертель, что полицейские в США имеют право стрелять в ответ на любое лишнее шевеление, ему напомнили, что в США свободно продаётся оружие (вплоть до автоматического) и что практически каждый человек там вооружён, в то время, как белорусская милиция имеет дело в безоружными людьми.
В общем, коллектив не принял официальную концепцию, которую излагал Тертель. Повторяю, не принял даже в тех частях, которые были вполне разумны. В конце концов, белорусские протесты действительно активно поддерживаются из-за рубежа (из Польши, Литвы, из Германии) и отнюдь не с благотворительной целью. И протестующие должны понимать не только против чего, но и за что они борются.
Тем не менее, это дело власти — слышать народ и уметь донести до народа свою правду. Если диалог власти с народом не складывается, то рано или поздно меняют не народ, а власть. Именно добровольное согласие народа подчиняться придаёт власти легитимность, а не «добрые намерения» Лукашенко. Народ — источник власти, а не власть — создатель народа. Власть может искренне верить, что она лучше народа знает как надо работать (кстати, чаще всего так и бывает), но чтобы получить право реализовывать свою программу, она должна убедить народ в своей правоте.
Долгое время белорусский народ власти верил. Сейчас перестал. Аналогичные встречи чиновников с народом прошли на разных предприятиях и в учебных заведениях в разных областях Белоруссии. Эффект Тертеля везде налицо. Народ не верит власти, не любит её, смеётся над ней и не боится возможных последствий. Причём это касается всех. Если самому Лукашенко ещё подбирают молчащую массовку, чтобы не нервировать лишний раз, то все остальные «пошедшие в народ» бюрократы сталкиваются с серьёзными проблемами.
Причём, судя по всему, после встречи с представителями власти, которые приезжали наладить диалог, народ выходит с убеждением, что с этими диалог не наладишь. То есть ситуация становится хуже, чем до встречи.
Почему меня впечатлил именно Тертель, если я сам пишу, что аналогичных случаев за последние недели набралось довольно много: власть пошла в народ, но лучше бы она туда не ходила? Потому, что, во-первых, как было сказано, Иван Тертель производит впечатление искреннего человека, который пришёл на встречу не просто номер отбывать, а уверенный в том, что сумеет убедить рабочих в своей правоте.
Во-вторых, он председатель КГБ Белоруссии. Народ традиционно относится к спецслужбам со смесью уважения и некоторой опаски. В Белоруссии же, где силовики занимают в построенной бацькой бюрократической (да и социальной) иерархии первое, после Лукашенко и его близких, место, пиетет в отношении силовиков в целом и спецслужб в частности был ещё выше. А тут, с руководителем КГБ спорят, причём спорят по политическим вопросам и спорят после того, как он дал понять, что «кто не с нами, тот против нас» и «если враг не сдаётся, его уничтожают». Более того, с ним не просто спорят, над ним иронизируют, публично в зале, в лицо.
То есть, белорусскую власть, в лице даже лучших её представителей, не уважают и не боятся те, кого режим ещё недавно считал своей безусловной опорой — не какие-то там «буржуйчики», а самый, что ни на есть пролетариат — рабочие государственных предприятий.
А тот факт, что они не боятся высказывать своё отношение публично и лично председателю КГБ говорит о том, что они чувствуют свою силу — понимают, что их позицию разделяет большинство народа Белоруссии, чувствуют за спиной родной коллектив, а всех не пересажаешь и не уволишь. Ещё в августе, в начале беспорядков и позже, такого не было. Значительная часть народа колебалась, не особенно хотела выходить в поддержку Лукашенко, но и против него не выходила. Критического изменения отношений по линии власть-народ, официальный Минск добился в три считанных осенних месяца.
Если Лукашенко прав и Варшава действительно назначила третий акт «Марлезонского балета» на весну, то у него совсем не много времени для того, чтобы резко сменить формат взаимоотношений с народом и попытаться исправить ситуацию.
До весны недолго, если оставить всё как есть, то те, кто сейчас смеётся над лукашенковскими чиновниками весной будут гнать их со своих предприятий взашей. В таких ситуациях радикализация широких масс происходит быстро, а престиж власти теряется и вовсе практически моментально. Причём, судя по реакции зала на совершенно искреннее выступление Тертеля (раньше бы оно хотя бы искренностью привлекло людей), точка возврата может быть перейдена в любой момент, а после этого, что ни делай, хоть на пупе извертись, взаимопонимания с народом уже не достигнуть. Ну а если народ и власть теряют способность жить в одном государстве, то уходит не народ, уходить приходится власти.
Сегодня такой исход (насильственная смена власти в Белоруссии) не нужна ни народу Белоруссии, ни России, но, к сожалению, дальнейшее развитие событий зависит только от белорусской власти, которая до сих пор не демонстрировала адекватное восприятие сложившейся ситуации. Она старается, работает как умеет. Но все её навыки и способности сегодня не действуют, а переучиваться она (белорусская власть) не хочет (да и не может). В общем, она слишком прямолинейна, чтобы успешно пройти этот кризис. Но надо меняться, пока не поздно (или не совсем поздно).
Ростислав Ищенко
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