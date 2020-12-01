Исландский журналист рассказал об отношении его соотечественников к России

Исландия сегодня страдает от российских контрсанкций, но её жители «вне дипломатии и высоких чинов» любят и уважают Россию.Простые жители Исландии, находящиеся вне «политики, дипломатии и высоких чинов», испытывают к Российской Федерации любовь и уважение, вопреки антироссийской пропаганде в своих СМИ. Об этом рассказал местный журналист Хаукур Хаукссон, которого россияне узнали по пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, с которым во время мероприятия пообщался исландец.Он напомнил, что его страна присоединилась к антироссийским санкциям Запада в связи с т.н. «делом Скрипалей» (историей отравления спецслужбиста-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чём бездоказательно обвиняли РФ), из-за чего самой России пришлось ввести против островного государства контрсанкции. Из-за этого разорению подверглась одна из ключевых отраслей исландской экономики — рыбный промысел и рыбные предприятия. Хаукур Хаукссон добавил, что простые исландцы, как и он сам, не понимают, почему рыбные заводы их страны должны разоряться из-за чьих-то обвинений в адрес России из-за покушения на Скрипалей, ещё и «странным непонятным способом».«Россия, естественно, теперь покупает рыбу у Перу, у Северной Кореи, Китая или сама строит новые рыболовные траулеры. Возникает вопрос, почему мы [в Исландии] в таком случае должны участвовать в каких-то санкциях, бойкотах, эмбарго?» — задался вопросом западный журналист, которого цитирует российское онлайн-издание «Взгляд».Комментируя пресс-конференцию с президентом России, Хаукур Хаукссон поставил его в пример другим мировым лидерам. Они, как заявил исландский журналист, если считают свои страны «подлинной демократией», должны во время прямых линий российского президента «сидеть рядом с ним». Сам же формат многочасового общения главы государства с согражданами, который сложился в России, Хаукур Хаукссон назвал «уникальным».Андрей Михайло