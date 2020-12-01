НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Надежда на дедушку, бесконечная стена и помылка карамельки

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили три обстрела нашей территории с применением 82-мм минометов и гранатометов различных типов.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 464 раза, из них 40 – после вступления в силу допмер; 20 защитников Республики погибли, 16 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 145 объектов гражданской инфраструктуры.НАДЕЖДА НА ДЕДА МОРОЗАПоследнее в этом году заседание участников Контактной группы не стало рождественским чудом, что, впрочем, и понятно: главная задача Киева - не достижение мира и выполнение предвыборных обещаний Зеленского, а заведение переговорного процесса в тупик. И политику саботажа украинские представители проводят на всех направлениях переговоров.Координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит Чевик по итогам работы подгруппы и Контактной группы констатировал, что "порадовать хоть каким-то прогрессом не может". Режим прекращения огня действует только на бумаге и в мантрах Зеленского о "самом длительном перемирии". В реальности ситуация в Донбассе остается напряженной, количество обстрелов и других нарушений активно растет, что подтверждается и отчетами ОБСЕ. Все это стало результатом саботажа со стороны Украины положений дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, в том числе и фактического выхода Киева из координационного механизма.Действия, а точнее, полное бездействие, украинской стороны не позволили в течение года достичь прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Киев по-прежнему делает вид, что проблемы процессуальной очистки обменянных не существует и она не связана с принятием решений о новых обменах, хотя именно из-за отсутствия такой очистки до сих пор не могут считаться завершенными физически давно состоявшиеся обмены пленными.Нет прогресса и в экономической сфере: Украина отказывается выполнять социальные обязательства и прилагает все усилия для продолжения экономической блокады.Невероятную стабильность демонстрирует Киев и в решении политических вопросов урегулирования. Украинские представители последовательно отказываются выполнять взятые страной обязательства и обсуждать пути выхода из кризиса, лишь изредка совершая некие ритуальные действия, призванные продемонстрировать приверженность мирному процессу. На этой неделе таким жупелом в очередной раз стал никогда не работавший украинский закон об особом статусе Донбасса, "действие" которого Рада традиционно продлила еще на год. При этом говорить о предусмотренных Минскими соглашениями согласовании законов с Донбассом и внесении изменений в конституцию Украины Киев говорить просто не желает, вместо этого подсовывая "планы Кравчука". Но и они представляют собой лишь имитацию, так как все эти "последовательные шаги" с Радой никто не согласовывал, поэтому в случае гипотетического согласования планов в Контактной группе Украина сможет снова сделать финт ушами и отказаться от их выполнения.Остается лишь надеяться на то, что в Новый год украинские политики попросят у Деда Мороза отсыпать им немного ума, и в 2021 году урегулирование в Донбассе сдвинется с мертвой точки.СКАЧОК ГОЛОБОРОДЬКОПомимо "достижений" в деле урегулирования ситуации в Донбассе преЗЕдент и его команда продемонстрировали огромный "рывок" и в сфере национальной экономики.По данным украинской государственной (!!!) службы статистики, задолженность по заработной плате на ноябрь 2020 года составила почти 3,8 млрд гривен. Такие "высоты" не достигались предшественниками Зеленского, и он явно может этим гордиться, ведь побит антирекорд как минимум за последние 10 лет!Напомню, что в 2010 году задолженность по зарплате составляла 1,39 млрд гривен, а к 2014 году этот показатель постепенно снизился до 753 млн грн. В результате госпереворота на Украине объем долга в 2015 году взлетел до 2,43 млрд гривен, но уже в 2016 году его удалось снизить до 1,9 млрд, залив финансовый пожар керосином западных кредитов. После этого сумма вновь ежегодно росла, но скачок сразу на 25% был достигнут только при "правлении Голобородько". Только с начала 2020 года сумма задолженности по зарплате увеличилась почти на 760 млн гривен! Наиболее высокий и заметный показатель невыплат заработных плат - в сфере промышленности, соответственно, лидерами антирейтинга стал восток и столица нэзалежной.По мнению многих аналитиков, на следующий год прогнозы, мягко говоря, неутешительные, задолженность однозначно будет расти. А на сколько - никто не берется ответить, принимая во внимание компетентность нынешней украинской власти и ее склонности к самоубийственным решениям.БЕСКОНЕЧНАЯ СТЕНАУтвержденный в 2015 году украинским правительством план по возведению так называемой стены на границе с Россией уже тогда откровенно попахивал аферой. Не нужно быть специалистом в данной области, чтобы усомниться в реальности воплощения в жизнь плана "Стена", предусматривавшего создание системы "интеллектуальной границы", объединяющей с применением современных технологий технические, инженерные и фортификационные сооружения. Ведь даже поставить столбики и натянуть колючую проволоку на почти двух тысячах километров границы для нэзалежной – это уже очень дорого, а заявленный план был вообще из разряда ненаучной фантастики, но средств из бюджета для защиты против "агрессора" и набивания карманов коррупционеров не пожалели.Над первыми потугами реализации плана не смеялся только ленивый: то, что было построено за немалые государственные деньги, выглядело хуже, чем изгородь приусадебного участка в самой захудалой деревушке. Но Арсений Петрович Яценюк, который пролоббировал данный проект, на критику не реагировал и лишь рассказывал, как все будет надежно по завершении строительства, попутно обещая управиться в сжатые сроки. Так называемые патриоты и соратники Яценюка всячески поддерживали его и даже сравнивали проект с Великой Китайской стеной.И что же мы видим спустя пять лет? На этой неделе украинские издания написали, что "Стена Яценюка" до сих пор не построена, и ни один участок границы с Россией не готов "под ключ". По словам председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дайнеко, в Сумской области работа еще не начиналась, в Черниговской области обустроили 10% границы, а на временно оккупированной части ЛНР сделано 110 км из почти 500 км. Также он сказал, что на сегодняшний день осталось оборудовать еще 1500 км границы с Россией.Путем простых математических расчетов скорость строительства украинской "великой стены" примерно в 100 км за год и 15 лет до окончания глобального проекта. Очевидно, что через 15 лет даже уже созданные участки придется переделывать. Видимо, в этом и заключается суть проекта: не сделать что-то, а ежегодно заниматься выкачкой денег из бюджета нищего недогосударства с последующим раскладыванием их по карманам заинтересованных лиц. По странному стечению обстоятельств, у всех, кто имел отношение к данному проекту, появились шикарные особняки в элитных районах, а Яценюк еще и на недвижимость за рубежом заработал.Остается лишь пожелать удачи патриотам Украины в строительстве такого важного объекта, которое обязательно затмит Крымский мост, но, вероятнее всего, они до этого уже не доживут, да и сами очертания границы за это время могут немного измениться.ПОМЫЛКА КАРАМЕЛЬКИПолный бардак и хаос в подразделениях ВФУ, действующих у линии соприкосновения, особо не скрывают даже украинские СМИ. Мы тем более неоднократно убеждались в том, что киевские власти давали и дают оружие в руки наркоманам, алкоголикам и психически больным. Логически это объяснить можно, ведь ни один нормальный адекватный человек не пойдет убивать мирных граждан, которые виноваты только в том, что восстали против госпереворота. Расплатой за такие преступные действия становятся суициды, убийства, и прочие "прелести" в рядах ВФУ, которые, несмотря на попытки командования и властей Украины, нередко становились известны общественности.Очередной такой факт был обнародован на этой неделе, когда перебравший у себя в расположении с наркотиками "воин света" воин света прибрел на позиции Народной милиции. Неадекватное существо с явными нарушениями координации движений прибыло со стороны позиций 14 бригады ВФУ, расположенных в районе села Крымское. Оно было без оружия, имело ярко выраженные признаки алкогольного или наркотического опьянения, на лице были множественные царапины и ссадины, на разорванной одежде следы грязи. Пока наши военнослужащие тщетно пытались выяснить у украинского "захисника", кто он, ему стало плохо, и, как обычно это бывает при передозировке, он скончался.Украинское командование о пропаже военнослужащего не сообщало, информационный шум на Украине поднялся лишь после того, как Народная милиция ЛНР сообщила о передаче тела представителям ВФУ. Советник по информационной политике украинской делегации на Минских переговорах Алексей Арестович, решивши под это дело пропиариться и хайпануть, на официальной странице делегации написал про то, что тело было передано якобы благодаря работе гуманитарной подгруппы Контактной группы. При этом он честно сообщил, что украинский военнослужащий совершил самовольный переход без оружия на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации, практически полностью подтвердив информацию Народной милиции.За это "Карамельке", видимо, влетело по самое декольте, потому что уже на следующий день он активно извинялся за то, что "перепутал версии" и это привело к "технической ошибке".Но версия с "помылкой" расходилась плохо, поэтому украинский пропагандист Бутусов опубликовал на своем ресурсе якобы данные судмедэкспертизы, в которых утверждалось, что погибший скончался в результате асфиксии, а на его теле выявлены множественные ссадины. На основании опубликованной им плохо читаемой бумажки сомнительного происхождения и достоверности Бутусов заявил, что воина ВФУ задушили и никакой он не наркоман и алкоголик.Конечно, "захисник" был перед смертью кристально трезв, а падал он на видеозаписи с камеры наблюдения, потому что скользко было. Конечно, его задушили, потому что у Народной милиции мало патронов и их надо экономить. Конечно, он не наркоман и алкоголик, просто ветром его принесло к нам на позиции. Конечно, утаили факт пропажи потому, что он был образцовым воином.После таких информационных выкрутасов даже "щирые патриоты" засомневались в украинской пропаганде, ведь и для кастрюлеголовых не сложно сложить один к одному.20 декабря — Луганск