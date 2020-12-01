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Мирный житель погиб при подрыве на мине под Трехизбенкой

robot Сегодня, 14:4540Новости
Мирный житель погиб при подрыве на мине под Трехизбенкой
Мирный житель погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в районе поселка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщила пресс-служба НМ.
«В результате подрыва на минно-взрывном устройстве вблизи подконтрольного ВСУ населенного пункта Трехизбенка погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Подтверждения информации из других источников пока нет. Происшествия - Сегодня, 13:28 205

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