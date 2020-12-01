Наркоман из ВСУ подорвался на украинской мине у Трехизбенки – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, находившийся под действием наркотиков, погиб в результате подрыва на украинской мине в районе поселка городского типа Трехизбенка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

"Зафиксирован подрыв на противопехотной мине ПМН-2 младшего сержанта Тищенко в ходе передвижения на свои позиции в районе населенного пункта Трехизбенка, - сказал он. - При его транспортировке в госпиталь военнослужащий скончался от тяжелых ранений и потери крови. После проведения медицинской экспертизы в крови у боевика были обнаружены наркотические вещества класса амфетамин".

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что, "подрыв военнослужащего произошел по личной неосторожности вследствие отклонения от маршрута".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 военнослужащих ВСУ, а также 12 мирных жителей Донбасса.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 декабря — Луганск