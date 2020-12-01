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Через КПВВ «Станица Луганская» в день Святого Николая прошло всего лишь 1344 человека

verter Сегодня, 15:1538Новости
Через КПВВ «Станица Луганская» в день Святого Николая прошло всего лишь 1344 человека
В субботу, 19 декабря через КПВВ «Станица Луганская» прошло 1344 человека.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
За прошедшие сутки через пункт пропуска «Станица Луганская» прошло 1344 человека, из них в сторону Луганска прошли 855 человек, в сторону Станицы прошло 489 человек, говорится в сообщении пресс-службы.
Новости Региона - Сегодня, 15:00 83

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