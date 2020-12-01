Через КПВВ «Станица Луганская» в день Святого Николая прошло всего лишь 1344 человека



Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

За прошедшие сутки через пункт пропуска «Станица Луганская» прошло 1344 человека, из них в сторону Луганска прошли 855 человек, в сторону Станицы прошло 489 человек, говорится в сообщении пресс-службы.

Новости Региона - Сегодня, 15:00 83 В субботу, 19 декабря через КПВВ «Станица Луганская» прошло 1344 человека.Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.За прошедшие сутки через пункт пропуска «Станица Луганская» прошло 1344 человека, из них в сторону Луганска прошли 855 человек, в сторону Станицы прошло 489 человек, говорится в сообщении пресс-службы.Новости Региона - Сегодня, 15:00 83

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