Луганск временно открыл КПВВ «Счастье» чтобы передать Киеву мешок денег. ФОТО
На мосту через реку Северский Донец в районе нового КПВВ «Луганск-Счастье» была осуществлена передача денег из Луганска в Киев в счет оплаты за водоснабжения.
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете за 19 декабря 2020 года.
«Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска). Как сообщалось, эти средства предназначены для оплаты счетов за водоснабжение», — говорится в сообщении миссии. Новости Региона - Сегодня, 16:00 32
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете за 19 декабря 2020 года.
«Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска). Как сообщалось, эти средства предназначены для оплаты счетов за водоснабжение», — говорится в сообщении миссии. Новости Региона - Сегодня, 16:00 32
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