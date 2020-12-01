В Луганске начали работать елочные базары. Где какие елки и какая цена. ФОТО



Елочные базары, расположенные в центральной части Луганска, предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. — в зависимости от высоты и качества дерева.

В восточной части Луганска можно купить сосны из Ростовской и Пензенской областей по цене от 250 до 2000 тыс. руб.

Предприниматели, чьи торговые точки расположены на юге города, также реализуют деревья, привезенные из Пензенской области. Здесь приобрести зеленую красавицу можно по цене от 350 до 1800 руб.

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности напоминает, что предприниматели, реализующие новогодние деревья, в обязательном порядке должны располагать документами, подтверждающими законность приобретения товара: деревья должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.

Кроме того, в ведомстве дали ряд советов, которые помогут дольше сохранить свежесть новогоднего дерева.

В частности, рекомендуется при покупке зеленой красавицы обратить внимание на ее ствол. Он должен быть толстым и, как и ветки, покрыт иголками. О хорошем состоянии дерева говорит упругость его ветвей и темно-зеленый, но не желтоватый цвет хвои.

Чтобы не повредить ветви елки или сосны при транспортировке, необходимо аккуратно прижать их к стволу и закрепить. В случае, если дерево куплено заранее, хранить его лучше в прохладном месте. Также нежелательно ставить новогоднюю красавицу рядом с батареей.

«Для сохранения елки на более длительный срок можно проделать следующее: растворите в одном литре воды таблетку аспирина и 3-4 чайные ложки сахара. Этот раствор смешать в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок поставить елку так, чтобы ее оголенный корешок был углублен в песочную смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка смачивайте его водой, чтобы песок был всегда влажным. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечивает питание», — рассказали в Минприроды.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности сообщили, что луганские лесоохотничьи хозяйства планируют реализовать к новогодним праздникам 1,6 тыс. сосен по цене от 400 руб. за штуку.

ФОТО ЛИЦ

Удобный город - Сегодня, 15:31 170 Стоимость сосен, привезенных из России для продажи в Луганске в качестве новогодних деревьев, варьируется от 250 до 2500 руб. Об этом свидетельствует мониторинг цен, проведенный журналистами ЛИЦ.Елочные базары, расположенные в центральной части Луганска, предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. — в зависимости от высоты и качества дерева.В восточной части Луганска можно купить сосны из Ростовской и Пензенской областей по цене от 250 до 2000 тыс. руб.Предприниматели, чьи торговые точки расположены на юге города, также реализуют деревья, привезенные из Пензенской области. Здесь приобрести зеленую красавицу можно по цене от 350 до 1800 руб.Министерство природных ресурсов и экологической безопасности напоминает, что предприниматели, реализующие новогодние деревья, в обязательном порядке должны располагать документами, подтверждающими законность приобретения товара: деревья должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.Кроме того, в ведомстве дали ряд советов, которые помогут дольше сохранить свежесть новогоднего дерева.В частности, рекомендуется при покупке зеленой красавицы обратить внимание на ее ствол. Он должен быть толстым и, как и ветки, покрыт иголками. О хорошем состоянии дерева говорит упругость его ветвей и темно-зеленый, но не желтоватый цвет хвои.Чтобы не повредить ветви елки или сосны при транспортировке, необходимо аккуратно прижать их к стволу и закрепить. В случае, если дерево куплено заранее, хранить его лучше в прохладном месте. Также нежелательно ставить новогоднюю красавицу рядом с батареей.«Для сохранения елки на более длительный срок можно проделать следующее: растворите в одном литре воды таблетку аспирина и 3-4 чайные ложки сахара. Этот раствор смешать в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок поставить елку так, чтобы ее оголенный корешок был углублен в песочную смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка смачивайте его водой, чтобы песок был всегда влажным. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечивает питание», — рассказали в Минприроды.Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности сообщили, что луганские лесоохотничьи хозяйства планируют реализовать к новогодним праздникам 1,6 тыс. сосен по цене от 400 руб. за штуку.ФОТО ЛИЦ Удобный город - Сегодня, 15:31 170

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