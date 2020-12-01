Пьяные бойцы ВСУ разгромили кафе в Станице и избили администратора - Народная милиция

Пьяные военнослужащие ВСУ устроили погром в кафе в Станице Луганской и избили администратора заведения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "в преддверии празднования очередной годовщины со дня образования 80-й бригады ВСУ в кафе-баре на улице Криничной населенного пункта Станица Луганская" находившиеся "в сильном алкогольном опьянении боевики требовали от администрации кафе продолжить работу заведения после закрытия, на что был получен отказ и вызван наряд полиции".

"В ходе конфликта телесные повреждения получил администратор кафе и нанесен ущерб заведению на сумму 50 тысяч гривен", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что были "задержаны два горе-десантника в алкогольном и наркотическом опьянении", при этом "командир бригады (полковник Владимир) Шворак принимает все меры уладить конфликт с сотрудниками полиции и администрацией заведения".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 декабря — Луганск