Правительство Швеции рекомендует носить маски

После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом, правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте, не собираться большими группами в магазинах, спортклубах и заведениях общепита., пишет BFM TV. ТакоеВ пятницу власти Швеции впервые с начала пандемии рекомендовали гражданам надевать защитные маски в общественном транспорте, сообщает BFM TV. Новый поворот в нестандартной стратегии страны обусловлен возрастающим числом жертв второй волны коронавируса в стране., — заявил во время пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен. Он предупредил, что— подчеркнул глава правительства.Как замечает издание, раньше использование масок не входило в список антиковидных мер в Швеции, которая по этому вопросу отделилась от остальной Европы и всего мира. Глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон подчеркнул, чтоМинздрав страны сомневается в эффективности этого средства защиты, которое не было доказано и может привести к контрпродуктивным выводам и дать ложное ощущение безопасности.По информации французского телеканала, в пятницу в Швеции зарегистрировали ещё 100 смертей – таким образом, во вторую волну от коронавируса умерло 2 тыс. больных, а в целомПри этом в пятницу премьер-министр Швеции снова отверг предложение о введении карантина, который он считает слишком тяжёлым «бременем» для населения.https://russian.rt.com/inotv/2... - цинкhttps://www.bfmtv.com/internat... - оригинал на английскомНу как там передовой шведский опыт поживает? Что-то его рекламщиков ныне не видать.Зато как весной активничали.PS. Рекламщики бразильского и белорусского опыта отвалились еще летом.В общем, проверку временем, весенние примеры для подражания не прошли. А криков то было.Борис Рожин