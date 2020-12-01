Как правильно покупать колбасу в Луганске. Советы экспертов
Колбаса — важный инградиент новогоднего угощения. В луганской госслужбе ветеринарной медицины рассказали, как правильно выбрать колбасные изделия.
«Первый совет — старайтесь не покупать на голодный желудок, так как красивый и заманчивый внешний вид колбасных рядов может рассеять ваше внимание, и в результате вы купите не то, что надо и не в том количестве, что нужно», — уточнили специалисты.
При выборе колбасных изделий нужно учитывать такие критерии:
в качественной колбасе никогда не будет пустот
цвет колбасы не должен быть слишком ярким
настоящая натуральная колбаса должна иметь лёгкий запах мяса и специй
а вкус её должен быть без признаков кисловатости или затхлости.
Сыровяленая и сырокопчёная колбасы практически всегда состоят из натурального качественного мяса. Не пугайтесь, если на их оболочке со временем выступит белый налёт, это — соль, вкусовые качества продукта она не изменяет, поэтому с поверхности оболочки её можно не удалять.
При выборе качественных колбасных изделий необходимо обращать внимание на сорт колбас. Данный показатель указывает на качество и процентное содержание мясного сырья (сорт экстра, высший, первый, второй и бессортовый). Чтобы правильно определить качество колбасных изделий, их нужно внимательно осмотреть, обязательно проверить условия хранения колбас по месту их продажи.
«Если условия, при которых реализуют колбасные изделия «оставляют желать лучшего», то надеяться на их высокое качество и свежесть не стоит», — подчеркнули в Госветслужбе.
У свежих колбас оболочка плотно прилегает к фаршу, оболочка сухая, эластичная, без загрязнений, слизи и плесени (белая сухая плесень, не проникшая под оболочку, допускается для сырокопчёных колбас).
При внешнем осмотре не должно быть вздутия, пятен, рельефа, деформации.
На ощупь качественная колбаса в меру упругая и твёрдая.
Консистенция копчёных колбас должна быть плотной, варёных и полукопчёных — менее плотная, но упругая и не рыхлая, расползающаяся.
Если после надавливания не остаётся никаких ямочек, значит продукт достаточно высушен (особенно важно для копчёных и вяленых колбас).
У ливерных и кровяных должна быть мажущаяся консистенция.
Крупные пустоты, отеки бульона, наплывы фарша в качественных колбасах не допускаются.
Оптимальные условия хранения колбас: температура от 0 до 60 градусов, влажность — 75 %.
Сроки хранения зависят не только от условий, а главным образом от вида колбас и количества пищевых добавок (консервантов).
Хуже всего хранятся ливерные, кровяные и варёные, а лучше — твёрдокопчёные (сырокопчёные и сыровяленые), которые могут храниться до четырёх месяцев.
Чем меньше влаги, тем лучше изделие хранится.
Варёно-копчёные колбасы сохраняются в течение полумесяца, полукопчёные — одного месяца.
«В преддверии Нового года хотим обратить особое внимание граждан на опасность приобретения колбас домашнего изготовления. Помните, что при их изготовлении могут не быть соблюдены санитарные, ветеринарные и иные требования, а также остаётся неизвестным происхождение сырья (мясо, кровь, шпик и так далее). Приобретая колбасные изделия, изготовленные в домашних условиях, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности», — подытожили эксперты.
Удобный город - Сегодня, 17:00 262
«Первый совет — старайтесь не покупать на голодный желудок, так как красивый и заманчивый внешний вид колбасных рядов может рассеять ваше внимание, и в результате вы купите не то, что надо и не в том количестве, что нужно», — уточнили специалисты.
При выборе колбасных изделий нужно учитывать такие критерии:
в качественной колбасе никогда не будет пустот
цвет колбасы не должен быть слишком ярким
настоящая натуральная колбаса должна иметь лёгкий запах мяса и специй
а вкус её должен быть без признаков кисловатости или затхлости.
Сыровяленая и сырокопчёная колбасы практически всегда состоят из натурального качественного мяса. Не пугайтесь, если на их оболочке со временем выступит белый налёт, это — соль, вкусовые качества продукта она не изменяет, поэтому с поверхности оболочки её можно не удалять.
При выборе качественных колбасных изделий необходимо обращать внимание на сорт колбас. Данный показатель указывает на качество и процентное содержание мясного сырья (сорт экстра, высший, первый, второй и бессортовый). Чтобы правильно определить качество колбасных изделий, их нужно внимательно осмотреть, обязательно проверить условия хранения колбас по месту их продажи.
«Если условия, при которых реализуют колбасные изделия «оставляют желать лучшего», то надеяться на их высокое качество и свежесть не стоит», — подчеркнули в Госветслужбе.
У свежих колбас оболочка плотно прилегает к фаршу, оболочка сухая, эластичная, без загрязнений, слизи и плесени (белая сухая плесень, не проникшая под оболочку, допускается для сырокопчёных колбас).
При внешнем осмотре не должно быть вздутия, пятен, рельефа, деформации.
На ощупь качественная колбаса в меру упругая и твёрдая.
Консистенция копчёных колбас должна быть плотной, варёных и полукопчёных — менее плотная, но упругая и не рыхлая, расползающаяся.
Если после надавливания не остаётся никаких ямочек, значит продукт достаточно высушен (особенно важно для копчёных и вяленых колбас).
У ливерных и кровяных должна быть мажущаяся консистенция.
Крупные пустоты, отеки бульона, наплывы фарша в качественных колбасах не допускаются.
Оптимальные условия хранения колбас: температура от 0 до 60 градусов, влажность — 75 %.
Сроки хранения зависят не только от условий, а главным образом от вида колбас и количества пищевых добавок (консервантов).
Хуже всего хранятся ливерные, кровяные и варёные, а лучше — твёрдокопчёные (сырокопчёные и сыровяленые), которые могут храниться до четырёх месяцев.
Чем меньше влаги, тем лучше изделие хранится.
Варёно-копчёные колбасы сохраняются в течение полумесяца, полукопчёные — одного месяца.
«В преддверии Нового года хотим обратить особое внимание граждан на опасность приобретения колбас домашнего изготовления. Помните, что при их изготовлении могут не быть соблюдены санитарные, ветеринарные и иные требования, а также остаётся неизвестным происхождение сырья (мясо, кровь, шпик и так далее). Приобретая колбасные изделия, изготовленные в домашних условиях, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности», — подытожили эксперты.
Удобный город - Сегодня, 17:00 262
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