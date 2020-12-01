Гололедные отложения сохранятся в Республике 21 декабря

Гололедные отложения сохранятся местами в Республике 21 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 21 декабря местами по территории ЛНР сохранятся гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

20 декабря — Луганск