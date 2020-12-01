В«Я лёг в госпиталь, чтобы отдохнуть от армии ментально, а меня отправили в психбольницуВ»: На Украине вышло интервью с В«ветераном АТОВ»

На Украине «ветеран АТО» Валерий Ананьев считается известной личностью – блогером, путешественником и даже писателем. Собственно, это не его настоящее имя, а творческий псевдоним.Недавно на Украине вышло интервью с «ветераном АТО», которое он дал украинскому изданию Obozrevatel.В беседе Ананьев заявил, что «из-за определенных вещей, которые выглядят низко», он решил порвать с армией. Но при этом «десантник Валера», как его называют в интернет-пространстве, готов снова пойти на войну, чтобы рискнуть жизнью «ради развития общества и людей».Конечно, его высказывания иногда выглядят, мягко говоря, странновато, но некоторые подробности его биографии многое проясняют. Речь идет о тех самых «определенных вещах», из-за которых он покинул армию, о чем и рассказал в интервью украинской журналистке Кристине Бондаренко.Толчком для увольнения из ВСУ стало обращение в 2016 году в полицию гражданского лица, которое было избито «выдающимся украинским десантником»."Я пересекся с человеком, который меня доставал в течение часа в одном помещении. В конце концов я не выдержал, ударил его", - вспоминал Ананьев.После этого случая боец решил, что у него какие-то проблемы с головой, и решил обратиться к медикам. Причина обращения заключалась в том, что данный инцидент был далеко не единственным. Валера устраивал драки со своими сослуживцами примерно каждые две недели, но все эти случаи скрывались.Собственно, украинские медики проявили профессионализм, сразу определив, что имеют дело с психически больным человеком.Я лег в госпиталь недели на две, чтобы отдохнуть от армии ментально. Но меня закрыли на три месяца, сразу отправив в психбольницу.- вспоминал «герой» АТО.Врачи обнаружили нарушения в работе коры головного мозга и лобных долей. «Ветеран» видит причину в том, что его новый опыт наложился на внутренние комплексы, из-за чего развилась обида на общество.После ухода со службы он получил известность как YouTube-блогер, политический деятель и автор книги, где описал свое видение войны на Донбассе.источник