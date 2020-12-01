Новый штамм коронавируса вызвал массовое бегство из Лондона

Жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19, сообщили британские СМИ.В субботу вечером толпы лондонцев заполнили крупные вокзалы Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон, пытаясь уехать из столицы до вступления ограничений в силу, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.Также возникли серьезные пробки на основных автомобильных дорогах, ведущих из Лондона в другие регионы королевства, в частности Уэльс. Между тем лидер партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в столице во время начала Второй мировой войны, обвинив премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в «первой с 1939 года эвакуации из Лондона». Отмечается, что главой правительства недовольны и его однопартийцы, считающие введенные ограничения чрезмерными. Некоторые из них выступают за немедленную отставку министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, говорится в сообщении.В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.В сентябре Джонсон сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября премьер объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.Абдулла Шакиро