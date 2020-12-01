Наблюдатели рассказали, что происходит на территории КПВВ «Счастье» и «Золотое» со стороны Луганска.



Так, наблюдатели зафиксировали проведение работ возле Золотого.

«Находясь около блокпоста вооруженных формирований к югу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»), при этом трое из них заходили вглубь участка к месту примерно в 350 м к северу от его южного края в сопровождении 4 человек в защитном медицинском снаряжении и затем возвращались назад. На расстоянии 10 м на восток от блокпоста, вдоль дороги, наблюдатели видели 8 работников, которые, по их оценке, с помощью бульдозера, катка и грузовика выкапывали землю под фундамент для, как сообщалось, укрытия вооруженных формирований», — сказано в отчете.

Также, по данным наблюдателей, возле КПВВ «Счастье» устанавливали ограждения и прокладывали трубопровод.

«На блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста в Счастье наблюдатели видели 11 работников, которые с помощью экскаватора, снежного плуга и машины обеспечения рыли рвы, как сообщалось, для прокладывания трубопровода. Они также отметили, что вдоль дороги у блокпоста устанавливали ограждения», — сказано в документе.

Как ранее информировал журналисты сейчас на линии разграничения работает только КПВВ «Станица Луганская». Новости Региона - Сегодня, 19:21 273 На пунктах пропуска «Золотое» и «Счастье» со стороны Луганска проводятся строительные работы. Об этом сообщает ".Так, наблюдатели зафиксировали проведение работ возле Золотого.«Находясь около блокпоста вооруженных формирований к югу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»), при этом трое из них заходили вглубь участка к месту примерно в 350 м к северу от его южного края в сопровождении 4 человек в защитном медицинском снаряжении и затем возвращались назад. На расстоянии 10 м на восток от блокпоста, вдоль дороги, наблюдатели видели 8 работников, которые, по их оценке, с помощью бульдозера, катка и грузовика выкапывали землю под фундамент для, как сообщалось, укрытия вооруженных формирований», — сказано в отчете.Также, по данным наблюдателей, возле КПВВ «Счастье» устанавливали ограждения и прокладывали трубопровод.«На блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста в Счастье наблюдатели видели 11 работников, которые с помощью экскаватора, снежного плуга и машины обеспечения рыли рвы, как сообщалось, для прокладывания трубопровода. Они также отметили, что вдоль дороги у блокпоста устанавливали ограждения», — сказано в документе.Как ранее информировал журналисты сейчас на линии разграничения работает только КПВВ «Станица Луганская». Новости Региона - Сегодня, 19:21 273

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