Синоптики прогнозируют 21 декабря в ЛНР до 10 градусов мороза

Температура воздуха в ЛНР 21 декабря будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до 1 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 декабря до 21:00 21 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью и утром местами слабый туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица и снежный накат, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза, днем – минус 2-4 градуса.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до 1-3 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 22 декабря будет облачно с прояснениями, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 7-12, днем 1-6 градусов мороза. 23 декабря - переменная облачность, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 7-12, днем 2-7 градусов ниже нуля.

20 декабря — Луганск