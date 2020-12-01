Секретная миссия Бортникова. Зачем глава ФСБ летал в Ереван и Баку?

Директор ФСБ России Александр Бортников личность далеко не публичная — интервью не даёт, в светских мероприятиях не «светится», за границу практически не выезжает. Последний визит за кордон совершил в США в компании с главой СВР Сергеем Нарышкиным и руководителем ГРУ Игорем Коробовым в январе 2018 года, что вызвало бурю эмоций в американской прессе (вся троица находится в западном санкционном списке). И вот сейчас Бортников совершает стремительный, иначе не назовёшь, так всё происходит в течении одного дня, визит сразу в два государства — летит вначале в Армению, а потом перемещается в Азербайджан. Спрашивается, а зачем?Вполне объясним был, скажем, визит в Ереван и Баку 21 ноября министра обороны России Сергея Шойгу. Ему подчиняются миротворческие силы, костяк которых составляют военнослужащие 15-й мотострелковой бригады (место постоянной дислокации Самарская область), а сейчас численность российских «голубых касок» в Карабахе, составляющая две тысячи человек, может быть увеличена — об этом 17 декабря заявил президент Владимир Путин. У главы ФСБ Александра Бортникова в Армении тоже есть свой интерес. Ещё в 1992 году между Россией и Арменией был заключен договор о статусе Пограничных войск РФ на территории РА и условиях их функционирования. Ереван тогда, как стратегический партнёр Москвы, делегировал охрану своей границы на турецком и иранском участках российским пограничникам. Сейчас эти функции, как преемник ПВ, выполняет Пограничное управление ФСБ России по Республике Армения.Опять же известно, что сейчас численность российских пограничников в Армении увеличилась (в составе погрануправления четыре отряда — Гюмринский, Армавирский, Арташатский и Мегринский, общая численность «зеленых фуражек» в Армении составляет 4,5 тысячи человек) — в связи с возложенными на них обязанностями по охране двух так называемых коридоров. Это Лачинский, который соединяет Карабах с Арменией, и Нахичеванский — коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой (входит в состав Азербайджана). Подобное положение было оговорено во время подписания трехстороннего соглашения 9 ноября между президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.При этом не шла речь о том, что российские пограничники будут охранять непосредственно армяно-азербайджанскую границу. У границы Армении и Азербайджана, протяженностью более 900 километров, был особый статус. Здесь находились развернутые боевые подразделения карабахской армии, которые совместно с погранвойсками Совета национальной безопасности Армении и обеспечивали прикрытие границы непризнанной республики. Впрочем, как выяснилось, не только они — там присутствовали и российские пограничники Управления ФСБ России. Начиная с 2017 года, они проводили совместные учения с армянскими коллегами. Их особенность заключалась в том, что по сюжету пресекалось проникновение нарушителей со стороны Ирана (в приграничных районах этой страны проживает 20 миллионов этнических азербайджанцев) с последующим их преследованием на территории Нагорного Карабаха. То есть частично российские пограничники здесь действовали, при этом как границу Карабаха с Ираном (протяженность около 100 километров), так и границу с Азербайджаном они официально не охраняли.Как полагают, нынешний визит Александра Бортникова в Закавказье связан именно с вводом российских пограничников на армяно-азербайджанскую границу с армянской стороны, по аналогии с тем, как они охраняют границы Армении с Турцией (протяженность 330 километров) и с Ираном (45 километров). Вероятно, что Бортников участвовал сейчас в обсуждении процесса демилитаризации и демаркации границ Армении с Азербайджаном, о чём просил Москву Пашинян, а также армянский президент Армен Саркисян. Для Еревана подобное решение стало бы гарантией дальнейшей безопасности своей территориальной целостности, особенно с учётом того, что Баку в Карабахе не до конца выполнил свои заявленные планы по освобождению «оккупированных» земель в Карабахе.Понятно, что присутствие российских пограничников в зоне разграничения вооруженного конфликта в Карабахе в большей степени определит установившиеся позиции двух враждующих сторон, закрепит нынешний статус-кво. Образно говоря, эта «красная линия» не позволит создавать в последующем предпосылки для столкновений с применением оружия как с азербайджанской, так и армянской стороны. С большой долей вероятности можно утверждать, что подобное положение, с участием российских пограничников на границе в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, будет утверждено законодательно.Подобное решение может быть принято лишь на правительственном уровне, с участием Армении, Азербайджана и России. Для этого требуется серьёзная подготовительная работа, определённые договорённости. Но почему для этого в Ереван и Баку делегировали фигуру такого ранга как директора ФСБ России Александра Бортникова? С подобными задачами вполне мог бы справиться и его первый заместитель, руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов. К тому же он является председателем Совета командующих пограничных войск СНГ, в который входят, в том числе, и представители Армении и Азербайджана. В функции этого Совета входит возможность готовить предложения и проекты документов по пограничным вопросам для принятия решений глав государств. То есть для подготовки решения по участию российских пограничников в охране армяно-азербайджанской границы было бы достаточно уровня генерала Кулишова.Сообщалось, что Александр Бортников прилетел в Ереван по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна именно по вопросу участия России в процессе демилитаризации и демаркации границ. При этом глава ФСБ пробыл в Ереване буквально на несколько часов, после чего сразу перелетел в Баку, где имел продолжительную беседу с президентом Ильхамом Алиевым. Сообщается, что они обсуждали ситуацию в регионе и выполнение трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. «Была обсуждена текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления», — сообщает пресс-служба азербайджанского президента. В общем, разговор ни о чём. Лететь Бортникову в Баку, чтобы услышать, что обстановка остаётся стабильной и даже обсудить вопросы сотрудничества Азербайджана и России в области безопасности, не имело особого смысла.— Одной из тем переговоров Бортникова с Алиевым скорее всего было обсуждение именно Нахичеванского коридора, считает политолог, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Этот коридор имеет для Азербайджана большое значение — он проходит по территории Армении, а его безопасность поручено обеспечивать российским пограничникам. Однако это была не основная цель визита Бортникова. Здесь в первую очередь видна обеспокоенность России о уже фактически принятом решении о размещении на территории Азербайджана турецкой военной базы. В случае её появления, а также с перемещением на азербайджанскую территорию, в частности в Карабах, большого количества боевиков из Сирии в корне поменяет геополитическую ситуацию на всём Кавказе. Азербайджан в таком случае станет площадкой для дальнейшей экспансии Турции в регионе с прямой угрозой и для российского Северного Кавказа.Я ещё лет пятнадцать назад писал о таком сценарии давления на Россию со стороны Турции при поддержке Запада с целью оттеснить её от Чёрного моря. Собственно так и происходит, только в несколько разрозненном варианте, в котором на нынешнем этапе главную роль играет именно Турция. План Запада по Украине до конца не сработал, но попытки его дальнейшей реализации не оставлены. Анкара же сейчас уже фактически захватила грузинскую Аджарию, скупив там всё, что можно. Сейчас, закрепившись в Азербайджане, Турция будет продвигать своё влияние на весь регион и здесь Запад, не смотря на свои нынешние разногласия с Эрдоганом, будет активно участвовать в этом процессе.Надо полагать, что Бортников приехал в Баку не только для того, чтобы передать Алиеву персональные приветы от Путина, но и некий ультиматум по поводу сотрудничества Азербайджана с Турцией. Однако, здесь нужно учесть, что Россия сейчас уже не в состоянии открыто грозить и, скажем, объявить Азербайджан враждебным государством, со всеми вытекающими последствиями. Скорее всего, речь может идти лишь о каких-то взаимных уступках, от которых Москва выиграет в меньшей степени. Очевидно, что в результате вооруженного конфликта выиграли не участвовавшие в нём стороны и не Россия, претендующая на влияние в регионе Закавказья, да и всего Кавказа в целом. Отсутствует, увы, позиция силы.Визит главы ФСБ России Александра Бортникова в Ереван и особенно в Баку действительно, можно назвать секретным — итоги и достижения в ходе переговоров не озвучиваются. Однако, можно предположить, что он приезжал не для обсуждения пограничных вопросов, а пытался «вразумить» Алиева по поводу присутствия в Азербайджане турецких военных баз, которые действительно представляют угрозу национальной безопасности России. Услышали ли в Баку «сигнальчик» от Путина переданный со «спецпосланником» пока неизвестно. Может Эрдоган в курсе?Виктор Сокирко