В Европе закрывают авиасообщение с Британией из-за опасной мутации Covid-19

«Я обзвонил в воскресенье утром все лаборатории, ведущие мониторинг ситуации, — ни одна вируса в берущихся пробах не обнаружила», — отметил он.

Иностранные СМИ передают сообщения из ряда европейских стран о закрытии авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией после выявления там новой опасной мутации коронавируса.Как передает телеканал BFM, «Франция со всей серьезностью рассматривает такой вариант». По его информации, официальное заявление о прекращении авиа- и железнодорожного сообщения должно быть сделано уже в ближайшие часы.О готовности принять аналогичное решение сообщили в Бельгии, Нидерландах, Германии, отметил телеканал. По данным BFM, Франция добивается скоординированного решения стран ЕС по этому вопросу.Генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш сделал заявление, выступая в эфире радиостанции RTL, что «на настоящее время новой мутации коронавируса на территории Франции не обнаружено».МИД Италии выступил с заявлением о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Нидерланды также запретили пассажирское авиасообщение с Британией.Из Израиля также приходят сообщения о том, что власти страны обсуждают решение о «немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки» из-за обнаружения нового типа коронавируса.Напоминаем: 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкоксообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного КоролевстваБорис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.источник