Новогодний блиц. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин: "Уходящий год испытал нас на прочность"

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на следующий.- Положение Республики к концу 2020 года можно охарактеризовать как стабильно напряженное относительно Украины. При этом есть положительная динамика во взаимодействиях с Российской Федерацией. Даже мыслей о том, чтобы вернуться назад, нет. Мы на верном пути, и, как бы сложна ни была наша дорога, мы все равно идем вперед, проводим совместные встречи и мероприятия с российскими коллегами, строим совместные планы на будущее.- Проблема нынешнего года такая же, как и во всем мире - эпидемическая ситуация. Этот год испытал нас на прочность, но мы все же смогли взять ситуацию под контроль и не допустить массового распространение этой заразы на территории Республики. Это и есть одно из главных достижений, на мой взгляд. Кроме этого, несмотря на карантин и различные ограничения, мы продолжили паспортизацию. Паспорта ЛНР получили сотни тысяч наших земляков, а гражданами России уже стало свыше 150 тысяч человек.- В 2021 году Республика продолжит приумножать интеграционные процессы с Российской Федерацией. Убежден, что в 2021 году Украина так и не будет идти на компромиссы с населением Донбасса. К сожалению, Киев понимает только язык силы.21 декабря — Луганск