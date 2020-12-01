Кто виноват в скандале между депутатом Никоновым и Казахстаном?

Высказывания российского депутата на ровном месте создали конфликт между Москвой и Нур-Султаном. Нужны ли нам дальнейшие конфликты такого рода? И вопрос это отнюдь не риторический.Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов оскорбил, по мнению, казахстанских властей, их государство, передает «Украина.ua»«Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза», — заявил он.В Астане отреагировали мгновенно. Временный поверенный в делах РФ Александр Комаров был вызван на ковер в местный МИД, где его стали учить дипломатии.«Было отмечено, участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Казахстана.По всей видимости, дальше ноты и всплеска возмущений дело не дойдет. Президент республики Касым-Жомарт Токаев и духовный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев не будут дальше раскручивать эту историю. Да и сам Вячеслав Никонов сдал назад — указал, что имел в виду лишь полное соблюдение интересов Казахстана «при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан». Однако вопросы, поднятые (а точнее подсвеченные) этой историей остаются. И от того, как в России ответят на них, будет зависеть будущее.Вопрос первый: а в чем господин Никонов неправ по факту? Казахстанского государства до 1991 года не было. И это говорят не только какие-то имперско-шовинистические российские историки. «У Казахстана, у казахов никогда не было границы. В очерченных сегодняшних границах не было государственности никогда», «Никогда казахского государства не было, поскольку оно не имело границ», «Казахстан — молодое государство. Наше большое преимущество заключено в том, что отношения Казахстана с другими странами развиваются с "чистого листа"» — все это слова Нурсултана Назарбаева, любезно подобранные главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.И Казахстан — не единственное «молодое государство» на постсоветском пространстве. Если абстрагироваться от наследников академика Фоменко, рисующих сейчас историю этих стран, то выяснится, что из всех бывших республик до распада Союза только у России, Литвы, Грузии, Армении и Молдавия была длительная история государственности в тех границах, на которых они находились. Остальные же были созданы в 1991 году. И, перефразируя Одиссея из американского блокбастера «Троя», «в чем оскорбление назвать молодое государство молодым государством»?Вопрос второй: а может быть перед тем, как говорить правду, нужно было подумать о трактовках и аспектах этой правды? Ведь дело тут не только в ущемленном самолюбии казахстанцев.Есть территориальный аспект — казахстанские власти всегда опасались, что их населенные русскими северные земли захотят вернуться назад в Россию. После Крыма возникли опасения и относительно того, что Россия их примет (это к вопросу о том, почему нельзя было принимать поправку о «русской ирреденте», предложенную Богданом Беспалько).Отсюда выходит второй аспект — интеграционный. Российская Федерация продвигает на постсоветском пространстве концепцию Евразийского Союза, при помощи которого стремится завязать на себе экономическое и культурное пространство региона. Для этого необходимо углублять интеграцию, и в рамках этого процесса от постсоветских стран требуется делегировать суверенитет в наднациональные органы. И если они будут считать, что этот суверенитет находится под угрозой, никакого делегирования не будет.Есть и региональный контекст. Между Казахстаном и Узбекистаном (как и на Кавказе между грузинами и армянами) идет давний спор о том, чье государство древнее, чей народ автохтоннее и чья история более героическая. Узбекистан делает главным национальным героем Амира Тимура (который был монголом, и строил империю монгольскую), казахи же возводят свою государственность чуть ли не до гуннов. Если Москва ставит под вопрос «древность» Казахстана как государства, то получается, что она играет не только против суверенитета республики, но и против ее регионального статуса.Наконец, третий и самый важный вопрос — а нужно ли вообще учитывать все эти аспекты и из-за них соглашаться на искажение истории? В обычной ситуации можно было бы ответить, что да, стоит. Чем бы дети не тешились, лишь бы жили спокойно. Однако пепел Украины сейчас стучит из наших сердец в мозг и показывает, к чему такое «не стоит» может привести.Дело в том, что когда страны начинают придумывать себе историю независимой государственности, то зачастую эти сказки имеют антироссийский характер. Москва как доминирующий региональный центр силы захватила/аннексировала/оккупировала территорию Кавказа, Средней Азии и той же самой Украины. Элиты и народы государств постсоветского пространства при попустительстве Москвы забывают о том, что всем — территориями, промышленностью, социальной сферой, медициной и образовательным сектором обязаны России. Амнезия приводит к тому, что в этих государствах возводятся «музей оккупации», переписываются учебники — а дальше история сопротивления российской оккупации аккуратно, по западным направляющим перетекает в реальность сопротивления российской оккупации. Культурному влиянию, рынку — а также интеграционным инцииативам Москвы.Именно поэтому депутат Никонов прав не только по сути, но и по форме. Москва не должна кричать на каждом углу, но в то же время и не должна позволять соседям забывать их реальную историю. Не для того, чтобы кого-то унизить или подчинить — а для того, чтобы страны постсоветского пространства не забывали, кто для них Россия была, есть и будет.Геворг Мирзаян