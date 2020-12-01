Соловьев прокомментировал инцидент с В«обманувшейВ» Путина журналисткой

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина.Соловьев отметил, что негативно относится к поступку журналистки.«Самообслуживание в нашей профессии – дело вредное. Я журналист, мне воду отключили - это очень трогательно, но неправильно», – заявил он в беседе с «360».В то же время телеведущий выступил против наказания Безукладовой.«Это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку», – добавил он.Первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич потребовал наказать журналистку из Рязани Александру Безукладову, обманувшую главу государства Владимира Путина на большой пресс-конференции.Напомним, 17 декабря Путин провел большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут. Из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.