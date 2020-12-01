КРРТ частично приостановит вещание в Луганске из-за профилактических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В столице Республики 22 декабря с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанции "Радио Спутник", а в это же время 23 декабря – телеканала "Карусель".

21 декабря — Луганск