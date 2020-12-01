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Подача воды в Брянку, Кировск и Стаханов приостановилась из-за ремонта на водоводах – МЧС

root Сегодня, 10:450Новости
Подача воды в Брянку, Кировск и Стаханов приостановилась из-за ремонта на водоводах – МЧС
Подача воды в Брянку, Кировск и Стаханов приостановилась из-за ремонтных работ на водоводах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В связи с работами по врезке новых участков водовода диаметром 1 000 мм "ЗФС-4 – Стаханов", а также устранению порывов на водоводе диаметром 1 200 мм "ЗФС-4 – Алчевск" прекращена подача воды в населенные пункты Брянка, Кировск и Стаханов", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что ориентировочное время вхождения в рабочий режим до 15:00 23 декабря.
21 декабря — Луганск

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