Подача воды в Брянку, Кировск и Стаханов приостановилась из-за ремонта на водоводах – МЧС

Подача воды в Брянку, Кировск и Стаханов приостановилась из-за ремонтных работ на водоводах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В связи с работами по врезке новых участков водовода диаметром 1 000 мм "ЗФС-4 – Стаханов", а также устранению порывов на водоводе диаметром 1 200 мм "ЗФС-4 – Алчевск" прекращена подача воды в населенные пункты Брянка, Кировск и Стаханов", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что ориентировочное время вхождения в рабочий режим до 15:00 23 декабря.

21 декабря — Луганск