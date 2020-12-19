Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.12.2020

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, – отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 31 единица (без учета боеприпасов калибра 12,7 мм и менее — прим. ред)».

«С момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах потери вооруженных формирований Украины составили 76 человек, из которых 27 – безвозвратные», — говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.12.202009:55Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В представительстве добавили, что обстрелам подверглись окрестности поселка Минеральное возле Ясиноватой, поселка шахты им. Гагарина на западе Горловки и район села Ленинское на юге ДНР. Противник применял гранатометы (АГС, РПГ и СПГ) и стрелковое оружие.Вместе с тем сообщается о нарушениях запрета ведения инженерных работ. На позициях ВФУ в районе поселка Каменка под Авдеевкой зафиксировано семь взрывов.09:00Семьдесят шесть украинских военнослужащих подорвались на собственных минно-взрывных устройствах за время действия в Донбассе допмер по усилению и контролю перемирия. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.Уточняется, что наибольшее число потерь зафиксировано в 35-й и 36-й отдельных бригадах морской пехоты ВСУ – 26 и 23 военнослужащих соответственно, а также в 53-й отдельной механизированной бригаде – 11 военнослужащих.