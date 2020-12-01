Возьмёт ли Коломойский реванш у Ахметова и Зеленского?

2020 год оказался богатым на события в украинском олигархическом террариуме. Позиции Игоря Коломойского, триумфально вернувшегося из изгнания после победы Владимира Зеленского, были сильно потеснены Ринатом Ахметовым. Не благоволит ему и внешнеполитическая обстановка – президентом США стал его «давний друг» Джо Байден. Однако «непотопляемый» олигарх сдаваться не намерен.Выборы-2019 стали «звездным часом» для Коломойского, который еще в 2016 году оказался в опале – уголовные дела о хищении нефти, расследование вывода бюджетных средств через «Приватбанк», национализация последнего и скорый отъезд в Женеву. Раскрученный медиа империей олигарха Зеленский после своей победы сделал возможным его возвращение в страну, а главное – в большую политическую игру. По итогам смены власти Коломойский получил фактически целиком подконтрольное правительство во главе с Алексеем Гончаруком, а также Офис президента со своим человеком в лице его руководителя Андрея Богдана. Новый расклад открывал Коломойскому широкие возможности, чем он и поспешил воспользоваться.Фронт наступления был широким: олигарх планировал вернуть себе утраченный «Приватбанк», восстановить былое влияние в «Укрнафте», снизить тарифы на электроэнергию для своих производственных активов и взять под контроль последнюю государственную энергокомпанию «Центрэнерго». Две последние задумки являлись прямым ударом по энергетической империи Рината Ахметова, который, напротив, тогда начал выпрашивать у Зеленского повышения тарифов и готовил почву для приватизации «Центрэнерго». Еще один фронт наступления касался законопроекта №1210, предполагавшего увеличение ренты на добычу железной руды, что сильно било по металлургическому сегменту холдинга Ахметова. Наконец, активизация расследования угольных афер последнего на пару с Петром Порошенко в схеме «Роттердам+» также приписывалась Коломойскому.Понятное дело, что столь бурная деятельность не могла не вызвать ответной реакции.Ринат Ахметов пошел в контрнаступление. Первый бой «энергетический король» дал в своей главной сфере влияния, на которую позарился Коломойский. Ахметов умело отыграл решение об импорте дешевой электроэнергии из России, которое ранее привело к снижению тарифа в пользу Коломойского. На российское электричество был вновь введен запрет, причем метод давления на власти в этом вопросе едва ли носил дипломатический характер – олигарх сбавил обороты производства энергии на Бурштынской и Приднепровской ТЭС и под угрозой масштабного блэкаута добился своего.Реагировать на непомерные аппетиты Коломойского пришлось и Владимиру Зеленскому, потому что некоторые пожелания хозяина телеканала «1+1», шли вразрез с пожеланиями хозяев украинского бюджета – МВФ. В фонде сразу дали понять, что попытки вернуть «Приватбанк» в пользу бывших хозяев ставит под угрозу украинскую кредитную программу, и в целом это создаст атмосферу недоверия между Киевом и западными партнерами. Пожертвовать этим президент никак не мог и власти послушно начали готовить «антиколомойский» закон, который должен был поставить точку в истории с национализацией банка «Приват». Параллельно Зеленский, уже твердо решивший избавиться от своего «токсичного» покровителя, начал готовить почву для зачистки людей олигарха. В феврале 2020 года со скандалом был отправлен в отставку глава Офиса президента и персональный юрист олигарха Андрей Богдан – один из ключевых его лоббистов. Затем начался процесс смены «правительства Коломойского», которое в марте 2020 года возглавит Денис Шмыгаль. Он же бывший директор Бурштынской ТЭС, принадлежащей холдингу «ДТЭК» Ахметова.С этого момента начинается эпоха доминирования интересов клана Ахметова. Весной в Киеве благополучно принимается «Антиколомойский закон», что становится серьезным препятствием к возвращению «Приватбанка» в руки бывшего хозяина. Коломойский также полностью теряет контроль над энергетикой, которую возглавляет чиновник из колоды Ахметова – Ольга Буславец. «Центрэнерго» вычищают от его смотрящих. Зависает инициатива предыдущего правительства о повышении ренты на добычу железной руды. И устраняется самая главная угроза для империи Ахметова – прекращается уголовное дело «Роттердам+». На протяжении всего 2020 года расследование о масштабных хищениях, которые СБУ оценила в 18,87 млрд грн. (свыше 750 млн. долларов), стремительно разваливается и к концу года дело официально закрывается.Не лучшим образом складывается и внешнеполитическая обстановка для вновь без пяти минут опального олигарха. На выборах в США побеждает Джо Байден, который на недавно опубликованных скандальных пленках называл Коломойского «занозой в заднице». И оснований для столь нелестной характеристики более, чем достаточно. Как известно, против олигарха уже давно ведется расследование ФБР об отмывании денег в США. Эта силовая структура при Трампе была под контролем демократов, однако республиканцы прилагали много усилий, чтобы сдерживать ход расследования. Ведь в рядах партии были лица, заинтересованные в свободе Игоря Валерьевича. В частности, следы махинаций олигарха вели в город Кливленд, штат Огайо, где сенатором является республиканец Роб Портман, вероятно извлекавший немалую выгоду от инвестиций группы «Приват» в свой штат. Кроме того, Коломойский в 2019 году увеличил закупки американской нефти на «Кременчугский» НПЗ, что также одобрялось нефтяным лобби республиканцев.Теперь же, когда республиканская протекция рискует оказаться под ударом людей Байдена, расследование ФБР может завершиться для Коломойского международным розыском и экстрадицией в США. И, возможно, что на этом негативном фоне олигарх решил срочно брать реванш в родной Украине, ибо при раскладе с международным розыском сбежать в Женеву не получится и Киев может оказаться для него последним шансом на сохранение.Поэтому «Днепропетровский король» решился под конец года на стремительный марш-бросок. Еще в конце октября он сделал «ход конём» на шахматной доске украинской политики и проплатил решение Конституционного суда о признании незаконным уголовное наказание за ложные сведения в декларациях чиновников. Этим он подложил Владимиру Зеленскому гигантскую свинью, потому что решение возымело далеко идущие последствия: из-за разбирательства вокруг решения КСУ в МВФ решили отложить с перечислением очередного транша, хотя ранее ожидалось, что деньги поступят на счета украинского Минфина уже в текущем году. Учитывая разгорающийся бюджетный кризис, отсутствие внешней поддержки является крайне болезненным событием для властей.Таким образом олигарх отомстил Зеленскому за предательство и рокировку с Ахметовым. Но главное, Коломойский показал, что даже без своих людей в тех или иных структурах – нет вопросов, которые нельзя решить за большие деньги.Еще один мощный ход Коломойский намеревался совершить, двинув лояльную фигуру на должность министра энергетики, дабы ударить по монополии Ахметова. Начиная с марта 2020 года, когда ушло в отставку правительство Алексея Гончарука, министерство энергетики так и не обрело полноценного министра и управлялось исполняющим обязанности. Такой формат позволил Ринат Ахметому и его «персональному» новому премьеру Денису Шмыгалю провернуть много выгодных дел для своей энергетической империи. Однако в декабре Верховная Рада, а точнее пресловутая группа «депутатов Коломойского», приняла закон, существенно ограничивающий полномочия исполняющего обязанности министра. И следом было предложено вынести на голосование в Раду вопрос о назначении министром энергетики бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.Впрочем, маневр провалился и большинства голосов кандидатура Витренко не получила. Повторное голосование состоится в январе 2021 года. Для Коломойского сейчас критически важно вырвать Минэнерго из-под влияния Ахметова, создав ему оппозицию в виде владельцев крупных промышленных активов, страдающих от повышения тарифа. К этой публике уже присоединился трубный магнат и спонсор демократической партии США Виктор Пинчук, также теряющий прибыль на дорогой энергии. «Энерго-оппозиция», в свою очередь станет опорой для восстановления позиций Коломойского.Учитывая, что тучи над олигархом быстро сгущаются и, не ровен час, подойдет к финалу расследование в США, а также будут реанимированы уголовные дела в Украине – загнанный в угол Коломойский неизбежно пойдет в атаку. Следующий год обещает серьезную олигархическую драку, после которой, вероятно, должен остаться кто-то один: или Ахметов, или Коломойский.