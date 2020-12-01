Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске частично приостановят телерадиовещание 22 и 23 декабря

verter Сегодня, 14:4532Новости
В Луганске частично приостановят телерадиовещание 22 и 23 декабря
«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Минсвязи.
В Луганске 22 декабря с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанции «Радио Спутник», а в это же время 23 декабря — телеканала «Карусель».
Удобный город - Сегодня, 14:15 131

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: