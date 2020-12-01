В Луганске частично приостановят телерадиовещание 22 и 23 декабря
«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Минсвязи.
В Луганске 22 декабря с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанции «Радио Спутник», а в это же время 23 декабря — телеканала «Карусель».
Удобный город - Сегодня, 14:15 131
В Луганске 22 декабря с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанции «Радио Спутник», а в это же время 23 декабря — телеканала «Карусель».
Удобный город - Сегодня, 14:15 131
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