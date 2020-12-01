Более 150 волонтеров общества Красного Креста ЛНР помогали жителям Республики в 2020 году

Более 150 волонтеров общества Красного Креста (ОКК) ЛНР оказывали помощь жителям Республики в 2020 году. Об этом сообщили в общественной организации."В 2020 году общество Красного Креста ЛНР осуществляло деятельность по оказанию помощи наиболее нуждающимся жителям Республики. Большой вклад в нее вносят волонтеры, которых сейчас в организации насчитывается более 150. Функционируют 15 офисов ОКК ЛНР, куда может прийти любой, кому необходима помощь", – говорится в сообщении.В 2020 году продолжалось обучение населения навыкам и принципам оказания первой помощи, за год такие тренинги прошли 280 человек."Услугами патронажной службы пользуются 172 подопечных. 30 волонтеров Красного Креста в девяти районах ЛНР осуществляют социально-бытовой уход за одинокими и условно одинокими пожилыми и нетрудоспособными людьми: помогают им с уборкой квартиры, приготовлением пищи, мытьем посуды, доставкой лекарств и продуктов питания", – рассказали в ОКК ЛНР.Там напомнили, что с декабря 2016 года вблизи пункта пропуска "Станица Луганская" ежедневно действует пункт обогрева/охлаждения."В среднем в месяц волонтеры Красного Креста ЛНР оказывают там около 94 тысяч услуг людям, которые обращаются за помощью", – проинформировали в общественной организации.Кроме того, продолжается оказание гуманитарной помощи социально незащищенным жителям Республики."В 2020 году было выдано 500 теплиц жителям нескольких десятков населенных пунктов – Кировска, Стаханова, Первомайска и других. Первоклассники учебных учреждений в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения и всех учебных учреждений интернатного типа к 1 сентября получили 1200 рюкзаков и школьных наборов, а также 600 воспитанников детских садов и учащихся 1-5-х классов посмотрели театрализованные представления "Летучий корабль" и "Колобок", – рассказали в обществе Красного Креста ЛНР.В организации добавили, что "в целях информирования проживающих вблизи линии соприкосновения людей о рисках, связанных с минами и другими взрывоопасными предметами, проводятся мультимедийные презентации, в которых в нынешнем году приняли участие 4 000 человек"."С 2020 года у нас реализуется несколько новых направлений оказания помощи. Это и комплексная работа с целью профилактики распространения COVID-19, и помощь вещами и обувью из восьми банков одежды, и поддержка различных учебных учреждений", – отметила председатель ОКК ЛНР Татьяна Слива.Она уточнила, что в нынешнем году волонтеры организации разместили в общественных местах 600 плакатов на тему профилактики коронавирусной инфекции, распространили 5 000 карманных памяток, а также провели тематические беседы с 5 500 жителями Республики."В 2020 году мы оказали помощь шести учебным учреждениям в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. В частности, установлены игровые площадки на территории школ в Первомайске и поселке Фрунзе", – рассказала Слива, добавив, что в мае организация запустила горячую линию, куда может обратиться за помощью любой житель Республики.Телефоны горячей линии общества Красного Креста ЛНР:21 декабря — Луганск