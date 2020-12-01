Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ветераны Великой Отечественной войны из Алчевска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

root Сегодня, 15:3022Новости
Ветераны Великой Отечественной войны из Алчевска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)






Ветераны Великой Отечественной войны из Алчевска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)















Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Алчевске, получили подарки от Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщили в управлении информационной политики городской администрации.
Подарки 20 участникам боевых действий, инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда передали глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, члены ОП ЛНР Ирина Бронникова и Елена Рогова.
"Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые проявили героизм и мужество, самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и принесли нам Великую Победу в мае 45-го. От всей души желаю им здоровья, счастья, бодрости, долгих лет жизни и мирного неба над головой", - сказала Пяткова.
21 декабря — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: