Ветераны Великой Отечественной войны из Алчевска получили новогодние подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Алчевске, получили подарки от Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщили в управлении информационной политики городской администрации.Подарки 20 участникам боевых действий, инвалидам войны и жителям блокадного Ленинграда передали глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, члены ОП ЛНР Ирина Бронникова и Елена Рогова."Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые проявили героизм и мужество, самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и принесли нам Великую Победу в мае 45-го. От всей души желаю им здоровья, счастья, бодрости, долгих лет жизни и мирного неба над головой", - сказала Пяткова.21 декабря — Луганск